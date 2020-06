Riapre anche il Conservatorio, un open day virtuale per ripartire

La Spezia - Il Conservatorio "Giacomo Puccini" della Spezia riapre, finalmente. Lo annunciano, con soddisfazione, il presidente Maurizio Sergi, il direttore Federico Rovini ed il vicedirettore Endrio Luti. La presentazione di questa nuova avventura musicale che rinasce, nell'anno accademico 2020-2021, viene presentata con Open Day virtuale consultabile sul sito ufficiale www.conssp.it. oppure su: https://sites.google.com/conservatoriopuccini.com/opendayspuccini/home-page. "In queste settimane i nostri ragazzi hanno continuato a studiare con lezioni a distanza, ma dal mese di giugno, progressivamente e con cautela, riprenderemo le attività didattiche, a cominciare dagli esami, che verranno svolti in auditorium in presenza, sia pure rispettando il distanziamento e tutte le precauzioni sanitarie adottate. Era importante rivedersi, confrontarsi, suonare dal vivo. Di nuovo in aula per le esercitazioni: tornare a rivedersi, con un'organizzazione capillare ed

efficace, è il primo passo per una totale riapertura in vista del prossimo anno accademico".



Le domande di iscrizione al Conservatorio Puccini sono in corso e restano aperte fino al 31 luglio 2020 per tutta l'offerta formativa: propedeutico, triennio e biennio. Chi desidera avere ulteriori informazioni può consultare il sito,

mandare una mail alla segreteria didattica, oppure telefonare tutte le mattine dalle 9 alle 14. Gli studenti, i docenti ed il personale della segreteria hanno preparato un open data virtuale con il desiderio, innanzi tutto, di porgere un caloroso saluto alla città: la goveranance, infatti, ha ritenuto, unitamente a docenti, studenti e personale tutto, che in questi momenti di distanziamento sociale, anche un saluto, purché in forma così semplice e spontanea, potesse assumere una importanza ed una rilevanza decisamente più forti rispetto alle nostre abitudini e perdesse quindi la normalità cui siamo abituati a conferirgli.



Nello stesso tempo, però, come dimostra questo prodotto del lavoro degli studenti, i “tempi oscuri” del Covid ci hanno anche offerto una opportunità che i ragazzi hanno dimostrato di saper cogliere con entusiasmo, volontà, competenza, intraprendenza e creatività. Con il loro brillante lavoro, hanno saputo trasformare questa opportunità in una coinvolgente, varia, viva ed efficace realtà, insomma, trasmettendo una vivida e chiara immagine di quella energia,

capacità e ricchezza culturale e musicale che ogni giorno impreziosisce le aule e gli ambienti del nostro Conservatorio.

Tutti coloro che vorranno documentarsi sul Puccini, potranno trovare in questo luogo dell’open day virtuale una fedele fotografia delle risorse, possibilità, peculiarità e potenzialità che la nostra istituzione può offrire a tutti coloro che desiderino fare della musica la propria professione.