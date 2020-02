Repetita Iuvant live, venerdì da Origami

La Spezia - Appuntamento con la musica dal vivo venerdì 21 a partire dalle 22.30 all' Origami LaSpezia Live. Sul palco del locale di Via Manzoni sarà la volta dei Repetita Iuvant, trio composto da Cristoforo Da Costa alla chitarra, Daniele Isetta alla chitarra e Andrea Testa alla batteria, che ritorna con un'esibizione che si inserisce "tra il post-postismo e il presobenismo". Nati nel 2007, per quattro anni i Repetita iuvant si presentano al pubblico con chitarra, basso e batteria. Dopo una lunga pausa si assiste al ritorno sulle scene nel 2017 con la line up attuale, che continua a muoversi tra post rock strumentale e ambient, traendo ispirazione da gruppi come di Blonde Redhead, Mogwai e Sonic Youth.