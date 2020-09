Remor cerca attori spezzini per un film sul dopoguerra

Per partecipare al provino basta presentarsi sabato 26 settembre, dalle ore 10, a Porto Venere, nella prestigiosa sala Mantero, accompagnati dal curriculum e da una fotografia.

La Spezia - La Remor film rilancia e prosegue nella "caccia alla comparsa". La casa di produzione cerca uomini e donne dai 30 ai 75 anni che abbiano già avuto esperienze nel campo della recitazione, anche amatoriale e dialettale, e che siano categoricamente nati e vissuti nel comune spezzino, non soltanto a Porto Venere.



Per partecipare al provino basta presentarsi sabato 26 settembre, dalle ore 10, a Porto Venere, nella prestigiosa sala Mantero, accompagnati dal curriculum e da una fotografia. I candidati dovranno portare un pezzo a scelta e avranno cinque minuti per recitare e convincere la commissione.



Si cercano solo candidati spezzini perché il film sarà ambientato nel dopoguerra e quindi è necessario che gli attori abbiano cadenze tipiche della zona specificata.