Reincarnazione, un incontro all'associazione archeosofica di Via Crispi

La Spezia - La dottrina della reincarnazione è una delle più antiche e diffuse. Ancora oggi oltre un quinto della popolazione di tutto il mondo crede in una ripetuta venuta nel mondo materiale della parte immortale dell'uomo e della donna. Addirittura un cristiano su quattro, secondo le statistiche più recenti, è convinto che ci sia una qualche forma di reincarnazione: in effetti il concetto non è estraneo al cristianesimo, che nei primi secoli sembra abbia sostenuto velatamente questa verità, testimoniata da controversi passi evangelici e sconfessata polemicamente solo nel VI secolo.

Le testimonianze di chi ha avuto ricordi inspiegabilmente precisi, dettagliati e confermati dai fatti rimangono una prova sconcertante a favore: ricerche di illustri medici e psicologi lo dimostrano.

Nell'incontro si fornirà una panoramica dell'argomento presentando la visione della Tradizione in proposito, così come si ritrova nelle principali dottrine religiose del passato e del presente.

Un viaggio affascinante che potenzialmente porterà domande le cui risposte -- e le cui implicazioni -- sono strettamente personali e frutto di una ricerca interiore: per cercare di capire chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo. La conferenza dal titolo “Reincarnazione tra scienza e tradizione” si terrà giovedì 16 maggio alle ore 21 nella nostra sede in via Crispi 99 alla Spezia. L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni: 347 7917313 oppure 335 6227135