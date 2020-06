Reading al Poggio, con Ruiu, Gaia e Cappelletti

La Spezia - Sabato 27 giugno, alle 18, al Poggio Ortobar della Spezia, i poeti Andrea Ruiu, Enzo Gaia e la scrittrice Marina Cappelletti, nel rispetto delle misure adottate per combattere il coronavirus, leggeranno al pubblico le loro poesie e racconti. Il reading, intitolato con il verso “Ecco il sol che ritorna, ecco sorride…”, tratto dalla celeberrima poesia di Giacomo Leopardi “La quiete dopo la tempesta” è il modo scelto dai tre artisti per la ripartenza, dopo la quarantena, nell’universo della fantasia, certi che dopo la pandemia tornerà l’arcobaleno, così come affermava il grande poeta di Recanati. La serata si concluderà con l’apericena assieme ai poeti, ideato dallo “staff” del Poggio e al quale potrete prenotarvi al loro cellulare: 3402415669.