Rassegna organistica, nuovi appuntamenti

La Spezia - E’ iniziata alla Spezia l’edizione 2019 della rassegna organistica “Il suono del tempo”, che si protrarrà nel corso dell’estate, a cura dell’associazione musicale “César Franck”. I primi concerti si sono tenuti tutti in città: il primo e il sette giugno nella chiesa di Nostra Signora della Salute in piazza Brin, venerdì scorso nella chiesa dei Santi Giovanni e Agostino. In piazza Brin hanno suonato l’organista francese Didier Hennuye e l’italiano Eugenio Maria Fagiani, ai Santi Giovanni e Agostino, invece, l’organista tedesco Johannes Skudlik, a conferma della dimensione internazionale di questa importante manifestazione.



La rassegna, giunta alla ventottesima edizione e diretta dal maestro Ferruccio Bartoletti, proseguirà ora venerdì prossimo nel comune di Porto Venere, e precisamente a Fezzano, nella chiesa di San Giovanni Battista. Ben quattro organisti, lo stesso Ferruccio Bartoletti, Manuel Tomadin, Matteo Venturini ed Enrico Viccardi, eseguiranno una vasta antologia di brani di Johann Sebastian Bach. A seguire, venerdì 28 giugno, nella chiesa del Sacro Cuore già dei Cappuccini, in via XX Settembre alla Spezia, suonerà l’organista Diego Cannizzaro. Come sempre, l’ingresso è libero per tutti i concerti, con inizio alle 21.15.