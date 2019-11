Ramos torna in gruppo, ma Ragusa si è preso l'influenza

La Spezia - Una settimana sul sintetico per lo Spezia. Se non cambierà nulla nel meteo, Vincenzo Italiano continuerà a far allenare la sua squadra sul centrale del Ferdeghini-Intels anche domani. E' stato così ieri, è stato così oggi dopo che l'allerta gialla ha continuato a bagnare lo Spezzino. Le buone notizie arrivano dai recuperi di Marchizza e Ramos, che sono tornati in gruppo e domenica contro il Frosinone ci saranno. Ancora fuori causa Mora, Bastoni e ovviamente Galabinov. Preoccupazione per Ragusa, che è rimasto a casa colpito dalla febbre che si spera sarà smaltita già nelle prossime ore visto che si tratta di uno degli attaccanti più in forma del gruppo. Domani torna anche Maggiore, tra pochi minuti impegnato con l'under 21 contro l'Armenia. Aggregato al gruppo anche l'argentino Toto Reinhart, giovane attaccante acquistato in estate e per ora sempre impegnato con la Primavera.