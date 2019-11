Ragazzi a teatro, si parte con "Il piccolo clown"

La Spezia - Dopo la prosa, al via anche la Stagione Teatro Ragazzi 2019/2020 del Teatro Civico della Spezia. Sono in tutto 9 gli spettacoli previsti, di cui 7 in doppia programmazione, per un totale di 18 appuntamenti considerando repliche, mattine e domeniche pomeriggio. Anche quest’anno si è scelto di indirizzare l’offerta degli spettacoli alla fascia scolastica materne, elementari e medie. Produzioni di valore nazionale, compagnie e registi affermati, idee per divertirsi, per commuoversi e per capire – in una parola, per diventare grandi spettatori.



Si parte mercoledì 20 novembre alle 10 con la Compagnia dei Somari e Il piccolo Clown, di Klaus Saccardo, Nicolò Saccardo e Natascia Belsito, con Klaus Saccardo e Nicolò Saccardo. Presentato con successo nei più importanti festival di settore, è stato giudicato dalla critica uno dei migliori spettacoli di teatro ragazzi del 2018.

Lo spettacolo vede in scena un padre, attore professionista, con suo figlio, un bambino di sette anni. In un lavoro senza parole, indagano sulle relazioni di scambio fra due generazioni. La vitalità del teatro attinge qui ad una relazione pura e significativa come quella tra padre e figlio, e l’abbandono della parola permette al percorso emotivo di irrompere sulla scena, in uno spettacolo curato, delicato e ricco di vita.

La sua visione rimanda alla tenerezza e al divertimento de Il Monello, alle impertinenze di Pinocchio e Geppetto, alle scoperte di Little Nemo. Lo spettacolo è prodotto da Compagnia dei Somari/ariaTeatro, realizzato con il sostegno di Fondazione Caritro, Comune di Pergine Valsugana, Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto. Voce fuori campo: Soledad Rivas. Costumi: Giacomo Sega. Scene: Studio Quadrilumi. Luci: Federica Rigon.



L’appuntamento successivo della Stagione Teatro Ragazzi del Teatro Civico della Spezia è per domenica 1 dicembre alle 16.30 con il Coro Kids Fabrizio De André, in scena con Tutto il tempo del mondo, liberamente ispirato a Momo di Michael Ende. Replica per le scuole lunedì 2 dicembre alle 9.30 e alle 11. Prenotazioni: Botteghino Teatro Civico La Spezia 0187.727521 aperto da lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12 e il mercoledì anche dalle 16 alle 19. Info: www.teatrocivico.it – info@teatrocivico.it