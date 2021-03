Raffaele, Giacobazzi, Pintus: il Civico vuole guardare avanti

La Spezia - Il Teatro Civico comunica che, a seguito del protrarsi dell'emergenza Covid, ulteriori spettacoli già in programma sono stati posticipati per poter garantire a tutte le persone presenti in sala la totale sicurezza. Come già comunicato in precedenza, lo spettacolo di Virginia Raffaele, “Samusà”, viene riprogrammato per mercoledì 20 e giovedì 21 ottobre, 2021. Sarà un racconto a cuore aperto, quello che la comica e imitatrice romana porterà in scena. Il contesto sarà un luna park, luogo della sua infanzia e formazione.



Giuseppe Giacobazzi, avrebbe dovuto salire sul palco del Teatro Civico a marzo con “Noi. Mille volti e una bugia” ma la nuova data per poter ascoltare il dialogo interiore del comico romagnolo, è fissata per venerdì 19 novembre. Giacobazzi non è nuovo al Teatro Civico, torna dopo più di due anni di assenza dove, con il suo precedente spettacolo, ha incontrato totalmente il gusto del pubblico e della critica. Andrea Sasdelli torna a raccontare di sé e lo fa attraverso il linguaggio delle maschere, quelle che tutti noi, non solo gli attori, indossano quotidianamente, per poter affrontare la vita.



Anche per l'atteso musical “Queenmania Rhapsody”, già acclamatissimo in tutta Europa, bisognerà aspettare. Lo spettacolo tributo a una delle più amate band di tutto il mondo è stato posticipato a sabato 18 dicembre. Sarà uno spettacolo (imperdibile), nello spettacolo, dove video, musica e narrazione da fiaba si intrecceranno in un crescendo di emozioni attraverso i brani della band inglese. Sonny Ensabella, frontman dei Queenmania, assieme a Fabrizio Palermo, Tiziano Giampieri e Simone Fortuna, diretti da Daniele Sala, faranno rivivere con la voce e a suon di note, le emozioni che giganti del rock come i Queen, riescono ancora a donare attraverso una produzione musicale completa e trasversale, capace di comunicare con potenza a ogni generazione.



Le date dello spettacolo di Pintus, Destinati all'estinzione, rimangono invariate a giovedì 27 maggio, 2021. Per le nuove date rimangono validi i biglietti già acquistati. La biglietteria del Teatro Civico riceve su appuntamento. Per prenotazioni telefonare dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12 allo 0187 727 521, altrimenti consultare il sito ticketone.it