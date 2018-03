Radiestesia e Remote Viewing, appuntamento all'associazione Archeosofica

La Spezia - Nuovo appuntamento venerdì 16 marzo alle 21.30 nei locali dell'associazione Archeosofica, sede della Spezia in Via Crispi con il corso "Introduzione al corso di Radiestesia e Remote Viewing".



Radiestesia e Remote Viewing sono due metodi sperimentali per ottenere informazioni su un oggetto, un luogo, un evento o una persona, inaccessibili ai sensi ordinari a causa della distanza, del tempo o di un ostacolo che ne impedisce la visione diretta. Questi metodi consentono a qualunque sperimentatore, con un minimo di allenamento, di descrivere un luogo dall'altra parte del mondo, che non ha mai visitato; oppure un evento accaduto molto tempo fa; o di descrivere un oggetto sigillato in un contenitore o chiuso in una stanza.



La presentazione si terrà il 16 Marzo, alle 21.30, con ingresso è libero.

Il corso sarà strutturato in 6 lezioni di venerdì dalle 19 alle 20 dal 6 aprile al 18 Maggio. Per info: Enrico 347/7917313 - Riccardo 335/6227135