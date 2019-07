Questa sera i "We love surf" sul palco del Piccoloblù

La Spezia - Questa sera, intorno alle 21, al Piccoloblù approdano i We love surf, per un'altra serata di ottima musica live nel fresco del palco d'altura più frequentato dell'estate.



We Love Surf è un progetto che nasce un po' per gioco nel 2010 grazie ad Andrea Marcori (Kobayashi/CuraroDischi) e alla sua voglia di connettere il surf praticato e musica.



Nel 2011 ha prestato i brani di “Holiday Ep” per il “Bear Pro Longboard World Title”, finale del Campionato Del

Mondo di Surf, disputato a Levanto (Sp).



Nel 2012 esce per Curaro Dischi il primo album ‘Go!’,anticipato dal video del singolo “Turn Off Television” girato da Nicola Bresciani (Surf Culture Group) con la partecipazione dei migliori surfisti

italiani del momento (Angelo Bonomelli, Roberto D’amico, Thomas Cravarezza…



Nel 2014, esce ‘Up and Riding’che segna importanti cambiamenti a livello musicale portando la band verso un sound più

rocknroll, grazie anche al nuovo assetto live in trio (chitarra-basso-batteria).



70 concerti in giro per l’Italia, anteprima video di ‘Do You’ in esclusiva su RollingStone, streaming su Rockit.it, partecipazione ad OCCUPY DJ e a RADIORAI Music Club e sponsorizzazione dal prestigioso marchio HURLEY.