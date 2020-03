Quel videoclip circense girato un attimo prima del coprifuoco

La Spezia - È online il videoclip di Corri verso me, brano de La Briscola Bugiarda, progetto musicale spezzino nato a fine 2018 dall’incontro tra Luca Russo (voce e chitarra), Giulia Bedini (basso) e Giacomo Lomasti (batteria). Attualmente il power trio è al lavoro per l’incisione dell’album omonimo, la cui uscita è prevista entro fine anno. Il video di Corri verso me, vibrante pezzo garage ricco di distorsioni, è stato girato da Luca Lazzarini all’interno della palestra del Circo Galleggiante della Spezia poco prima dell'inizio della pandemia da coronavirus.



Link al video:

qui