Quei giorni in cui si camminava sull'acqua: il film di "The Floating Piers"

La Spezia - Con un milione e mezzo di visitatori in due settimane, le passerelle arancioni di Christo galleggianti sul Lago d'Iseo sono state l'evento espositivo più visto in Italia nel 2016, nonchè la più bella opera di Land Art dell'anno. E adesso la storia di "The Floating Piers", la spettacolare installazione dell'artista bulgaro Christo Yavachev arriva al cinema Il Nuovo, dal 16 al 19 giugno, con “Christo - Walking On Water”. Orario spettacolo: domenica 16 giugno ore 16.30, Lunedi 17 giugno ore 18.00-21.00, Martedi 18 giugno ore 18.00, Mercoledi 19 giugno alle 18).



Un primo progetto era stato concepito da Christo insieme alla moglie e partner artistica Jeanne-Claude (scomparsa nel 2009) sin dal 1969 per Rio de la Plata in Argentina. Negli anni insieme i due hanno realizzato monumentali opere lavorando su monumenti, ponti, elementi naturali e reinterpretando paesaggi e architetture con immense installazioni

Ma quella prima proposta di un molo gonfiato lungo 2 mila metri non andò in porto, come la successiva per Tokyo. Fino al 2014, quando Christo arriva in Italia per un sopralluogo. Dopo una serie di test tra Germania e Mar Nero, nel 2015 si procede finalmente con la fabbricazione dei vari componenti e a gennaio 2016 i sommozzatori iniziano a installare 240 ancore e 50 contrappesi nel lago d'Iseo. Il tessuto Dahlia giallo viene portato in elicottero e applicato solo il 15 giugno, tre giorni prima dell'inaugurazione della passerella lunga tre chilometri che per 16 giorni ha permesso a tutti di camminare sull'acqua.