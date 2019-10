Quaranta coristi, sedici nazionalità: il coro Elikya in Piazza Cavour

La Spezia - La terza settimana dell’ottobre missionario straordinario, dedicata alla “solidarietà”, è ricca di appuntamenti. Giovedì prossimo 17 ottobre, dalle 9 alle 19, esposizione del Santissimo Sacramento nella cappella del Centro missionario diocesano diretto da don Giovanni Tassano: i fedeli potranno ritrovarsi davanti all’Eucarestia ad offrire la propria preghiera nell’adorazione intima e sincera di Gesù. Venerdì 18 ottobre, alle 20.45, ritrovo piazza Europa, alla Spezia, per salire in processione alla cattedrale di Cristo Re per la consueta Veglia missionaria presieduta dal vescovo Luigi Ernesto Palletti. In collaborazione con Caritas, Migrantes, Missio e la Pastorale giovanile la Veglia intende essere occasione affinché la supplica dei fedeli, unita a quella di tutto il mondo, "giunga al Padre come coro di gioia ed anche di ringraziamento per quanti donano la propria vita per il Vangelo", spiegano dalla Diocesi. I fondi raccolti saranno destinati alle Chiese “giovani” del mondo. Sabato 19 ottobre, alle 18, in piazza Cavour, ci sarà invece come ospite eccezionale il coro “Elikya”, per un concerto aperto a tutti. “Elikya”, nella lingua lingala del Congo, significa “speranza”. Il coro è una realtà multietnica di circa quaranta coristi di sedici nazionalità, ed è accompagnato da una formazione musicale di una decina di musicisti italiani ed africani, con violino, violoncello, flauto, chitarra, percussioni, marimba, tastiera, contrabbasso. In tal modo il coro attinge da tradizioni musicali provenienti da diversi paesi del mondo, dando vita ad inediti affreschi sonori nell’intreccio di varie combinazioni ritmiche e melodiche.

A seguire, alle 20 di sabato, ci sarà, presso la mensa dei Salesiani di via Roma, una cena solidale, con condivisione di cibo e di esperienze. La cena è aperta a tutti, e a tutti è proposto di portare ognuno qualcosa da condividere con gli altri. Anche in questo caso le offerte raccolte andranno a favore delle missioni. Infine, domenica prossima si celebrerà la Giornata missionaria mondiale, con la tradizionale colletta in tutte le chiese a beneficio delle Pontificie opere missionarie: appuntamento della cattolicità e della fraternità universale, importante proprio per la condivisione di beni spirituali e materiali. !Tutti i cristiani si sentono così impegnati ad esserne in prima persona protagonisti, dai vescovi ai sacerdoti, dai religiosi e dalle religiose alle persone laiche. E senza limiti di età: tutti devono essere coinvolti dal fermento missionario della carità", si legge nella nota diffusa dalla Diocesi spezzina.