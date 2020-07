Prosegue "I ciü bravi fanti de Spèza"

La Spezia - Prosegue il concorso scolastico a titoli "I ciü bravi fanti de Spèza" dove vengono premiati per ogni istituto superiore cinque alunni/e che abbiano conseguito nell'anno scolastico ottimi risultati sia nella didattica che nello sport. La manifestazione giunta alla sua sesta edizione si avvale del contributo della Monbat Italy leader nel campo delle biotecnologie e del suo dirigente spezzino doc Giovanni "Nanni" Grazzini. Per quanto riguarda il liceo linguistico "Mazzini" diretto dalla dirigente scolastica Francesca Del Santo le insegnati di educazione motoria, di concerto con i vari consigli di classe, hanno scelto solo discenti di prima per dare un segnale affinchè non vi sia, per chi inizia il percorso delle superiori, l'abbandono delle discipline sportive per motivi di studio e anzi l'elenco dei "ciù bravi" scelti ne è la testimonianza.



Giulia Ciuffardi sciatrice a livello interregionale, Lorenzo Lugli judoka partecipante fase nazionale di jujitsu, Niccolò Galimberti nazionale vela con partecipazione agli europei, Chiara Cozzani convocata nazionale Karate, Carolina Grattole nazionale nuoto. Gli alunni verranno premiati con biglietti omaggio su tratte gestite dai Battellieri del Golfo

I docenti di motoria coinvolti in questa iniziativa atta a valorizzare l'eccellenza della scuola e l sono Paola Lombardi,Francesca Battistini, Pino Cavallero, Antonio Chiodo e Jacopo Lambruschi.