Prosa e laboratori, il Civico incontra le scuole

La Spezia - Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e la Commissione Tecnico-Scientifica del Civico, formata dal coordinatore Matteo Taranto, Alessandro Maggi e Roberto Di Maio, hanno incontrato in teatro una rappresentanza di docenti e studenti degli istituti superiori spezzini: nell’occasione è stato presentato il cartellone della Stagione di Prosa 2019-2020 e il programma delle opportunità formative e laboratoriali, sulla scia della positiva esperienza compiuta lo scorso anno. Come già sperimentato per la Stagione appena conclusa, nel cartellone 2019/2020 si ampliano per le scuole superiori le occasioni di formazione, di attività laboratoriali e di approfondimento sulle opere e gli autori inseriti in programma. Oltre al “Don Chisciotte”, che aprirà la Stagione di Prosa sabato 16 novembre, altri tre spettacoli prevedono prove aperte, allestimenti tecnici e incontri con le compagnie: il “Miles Gloriosus” di Plauto, “Atti osceni. Tre processi a Oscar Wilde” e “Salomé”. Il Teatro Civico della Spezia comunica inoltre che a partire da domani, mercoledì 16 ottobre, partirà la vendita dei nuovi abbonamenti per la stagione di prosa 2019/2020.

La vendita dei singoli biglietti per tutta la stagione di prosa si aprirà invece lunedì 28 ottobre. I biglietti dovranno essere ritirati entro e non oltre una settimana prima dello spettacolo.



Abbonamento per 12 spettacoli

I settore platea, barcaccia e palchi prima fila: intero € 210 – ridotto € 195

II settore platea, prima galleria, palchi di seconda fila: intero € 165 – ridotto € 155

II settore galleria, palchi di terza fila: € 90

Scuole e Istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: € 60



Abbonamento per 8 spettacoli

I settore platea, barcaccia e palchi prima fila: intero € 160 – ridotto € 145

II settore platea, prima galleria, palchi di seconda fila: intero € 140 – ridotto € 125

II settore galleria, palchi di terza fila: € 70

Scuole e Istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: € 40



Prenotazioni e info:

Teatro Civico La Spezia, via Fazio 45 e via Carpenino, tel. 0187.727521. Da lunedì a sabato, ore 8:30-12:00, mercoledì anche 16-19, www.teatrocivico.it – info@teatrocivico.it