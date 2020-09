Prorogato il termine per partecipare al concorso fotografico "Liguria tra terra e mare"

La Spezia - Aidea La Spezia comunica che la data di iscrizione al concorso fotografico sul tema "Liguria tra terra e mare" riservato ai giovani con età compresa tra 13 e 26 anni è prorogata al 10 ottobre. Le opere devono essere consegnate tra il 15 e il 20 ottobre 2020.

Il concorso premierà i migliori scatti in grado di rappresentare le bellezze e le suggestioni della Liguria, un paesaggio tra terra e mare. La partecipazione al concorso è gratuita. Il bando è consultabile nelle principali librerie, nelle biblioteche, sulle pagine Facebook e sul sito dell’associazione Aidea La Spezia.

La Crisalide: educazione, arte e volontariato per promuovere i giovani come protagonisti di scelte responsabili, progetto approvato con Decreto dirigenziale n.6357 del 24-10- 2019, con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e della Regione Liguria, bando giovani, vede Aidea La Spezia capofila di un gruppo di associazioni e di scuole con un calendario di iniziative che copriranno tutto il 2020: minimo comune denominatore, la centralità dei giovani da ribadire attraverso il sostegno all’apprendimento, l’educazione alla legalità, l’educazione alla salute, la lotta alla dispersione scolastica e la promozione della creatività. Numerosi gli istituti coinvolti: il Liceo Mazzini, l’Istituto Fossati Da Passano, l’Istituto Alberghiero Casini, l’Istituto Parentucelli Arzelà, il Ciofs Liguria, insieme alle associazioni A.L.I.Ce La Spezia, CNGEI, e L’égalité.

Le attività del progetto, già avviate con incontri nelle scuole e nelle associazioni, sono proseguite in modalità on line e saranno documentate attraverso una testimonianza video, con la partecipazione dei giovani protagonisti.