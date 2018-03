Prorogata fino al 18 marzo la mostra "Sao Tomè, diario do centro du mundo"

La Spezia - Castello D’Albertis - Museo delle Culture del Mondo e l’associazione Januaforum il 23 febbraio scorso hanno presentato il libro e inaugurato la mostra fotografica di Giorgio Pagano “Sao Tomé e Principe - Diario do centro do mundo”. Libro e mostra sono un reportage e una riflessione sull’esperienza di Pagano da cooperante, tra 2015 e 2016, nel piccolo Stato africano di Sao Tomé e Principe. L’apertura della mostra è stata prorogata: sarà visitabile fino a domenica 18 marzo, con lo stesso orario del Museo (martedì-venerdì 10-17/sabato e domenica 10-18; lunedì chiuso). La sede del Museo è in corso Dogali 18.

“Sao Tomé e Principe - Diario do centro do mundo” comprende 15 fotografie scelte tra le 115 del libro. Il critico Giovanna Riu le ha così presentate:

“Le immagini accompagnano chi guarda attraverso luoghi, situazioni, persone. Ognuna permette un frammento di realtà, ognuna è il risultato di un attimo decisivo in cui bellezza, desiderio e significato si concentrano, aprono le loro potenzialità. Insieme sono un viaggio di conoscenza, di intelligenza consapevole o, anche, di stupore immediato. Manifestano l'intenzione dell'autore. Sono pervase da un'affettività diffusa, da sentimenti di partecipazione…

Il Diario do centro do mundo non è solo un'efficace rassegna fotografica di avvenimenti vissuti in un tempo e in un luogo ben precisi. E', soprattutto, un'attenzione profonda per la condizione umana di cui condivide destino, progetti, bisogno di futuro. Idealità che coincidono con l'essenza di essere uomo. Per questo si è permesso l'opportunità, “il lusso” di guardarsi attorno, conoscere le persone, mangiare il loro cibo, dedicare tempo e ritorni. Ha saputo aspettare che le situazioni avvengano, ha cercato momenti di silenzio. Tutto questo, infine, ha dato vita alle sue fotografie. Chi guarda si sente catturato nei sentimenti. Vorrebbe sentirsi migliore”.