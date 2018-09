Programmazione Nuovo e Astoria, 'Toro scatenato' torna in sala

La Spezia - Ecco la programmazione del cinema Il Nuovo della Spezia e del cinema Astoria di Lerici.



CINEMA/TEATRO IL NUOVO LA SPEZIA



Martedi 11 Settembre



Ore 17.30-21.00 TORO SCATENATO ( V.O. Sott. Restaurata Cineteca di Bologna)



Mercoledì 12 Settembre



Ore 17.30- TORO SCATENATO ( V.O. Sott. Restaurata Cineteca di Bologna)



Ore 21.15 SULLA MIA PELLE ( Evento Festival di Venezia)



Giovedi 13 Settembre



Ore 17.00 -21.15 UN AFFARE DI FAMIGLIA ( Palma D’oro Festival di Cannes)



Ore 19.30 SULLA MIA PELLE ( Evento Festival di Venezia)



Venerdi 14 Settembre



Ore 17.00-19.15-21.30 UN AFFARE DI FAMIGLIA ( Palma D’oro Festival di Cannes)



Sabato 15 Settembre



Ore 15.00 -20.00-22.15 UN AFFARE DI FAMIGLIA ( Palma D’oro Festival di Cannes)



Ore 17.15 SULLA MIA PELLE ( Ospite l’attrice protagonista Jasmine Trinca)



Domenica 16 Settembre



Ore 14.45-17.00-19.15 -21.30 UN AFFARE DI FAMIGLIA ( Palma D’oro Festival di Cannes)





Lunedi 17 Settembre



Ore 17.00 -21.15 UN AFFARE DI FAMIGLIA ( Palma D’oro Festival di Cannes)



Ore 19.30 SULLA MIA PELLE ( Evento Festival di Venezia)



Martedi 18 Settembre



Ore 17.00 -21.15 UN AFFARE DI FAMIGLIA ( Palma D’oro Festival di Cannes)



Ore 19.30 SULLA MIA PELLE ( Evento Festival di Venezia)



Mercoledi 19 Settembre



Ore 17.00-19.15-21.30 UN AFFARE DI FAMIGLIA ( Palma D’oro Festival di Cannes)







CINEMA/TEATRO ASTORIA LERICI



Mercoledì 12 Settembre



Ore 21.15 MAMMA MIA CI RISIAMO



Giovedi 13 Settembre



Ore 21.15 MAMMA MIA CI RISIAMO



Venerdi 14 Settembre



Ore 21.15 MAMMA MIA CI RISIAMO



Sabato 15 Settembre



Ore 18.00 -21.15 MAMMA MIA CI RISIAMO



Domenica 16 Settembre



Ore 18.00 -21.15 MAMMA MIA CI RISIAMO



Lunedi 17 Settembre



RIPOSO



Martedì 18 Settembre



RIPOSO



Mercoledì 19 Settembre



Ore 17.30-20.30 GLI INCREDIBILI 2

Schede film



TORO SCATENATO ( RACING BULL) V.O. integrale sott. in italiano Torna in sala l'epico capolavoro di Scorsese con la leggendaria interpretazione di Robert De Niro. Toro scatenato, con tutto il carico di brutalità che lo accompagna, è un film spirituale. Oltre a essere una malinconica lezione sul tempo e sulla vocazione distruttiva dello spettacolo. Tra cent'anni, sarà ancora uno dei film più grandi di sempre.



SULLA MIA PELLE Regia di Alessio Cremonini. Un film con Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Max Tortora, - Italia, durata 100 minuti. Emozionante racconto degli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi e della settimana che ha cambiato per sempre la vita della sua famiglia, un fatto straordinario che la storia di Stefano Cucchi possa essere raccontata in tutto il mondo e che quindi questo nostro film, così importante per le sue qualità cinematografiche e per l'argomento trattato, abbia un pubblico potenziale così vasto. Sulla mia pelle è stato scelto da Alberto Barbera per aprire Orizzonti al Festival di Venezia





UN AFFARE DI FAMIGLIA Regia di Kore'eda Hirokazu. con Lily Franky, Kirin Kiki, Giappone, durata 121 minuti. In un umile appartamento vive una piccola comunità di persone, che sembra unita da legami di parentela. Così non è, nonostante la presenza di una "nonna" e di una coppia, formata dall'operaio edile Osamu e da Nobuyo, dipendente di una lavanderia. Quando Osamu trova per strada una bambina che sembra abbandonata dai genitori, decide di accoglierla in casa.PALMA D’ORO AL FESTIVA DI CANNES





MAMMA MIA 2 Regia di Ol Parker. Un film con Amanda Seyfried, Pierce Brosnan Meryl Streep, Colin Firth, USA, durata 114 minuti. Sono passati alcuni anni e Sophie ha deciso di rimodernare l'hotel di famiglia, sull'isola greca di Kalokairi, per rendere omaggio a Donna, che l'ha cresciuta da sola in quel paradiso terrestre. Mentre soffre per la lontananza di Sky e si adopera perché l'inaugurazione dell'hotel sia memorabile, la giovane donna ripensa alla vita di sua madre, a quel pugno di giorni che le sconvolsero la vita e alla scelta di restare sull'isola, la stessa che sta maturando lei, tra entusiasmo e perplessità.





GLI INCREDIBILI 2 Regia di Brad Bird. Animazione - USA, durata 118 minuti. Il più strabiliante superpotere di Gli Incredibili 2 è quello di tenere incollati, far sorridere e far sghignazzare, intenerire e soddisfare, La miscela è fatta di grandi réprise e di piccole novità, cui si aggiunge un citazionismo evidente ma non invadente, spesso interno al mondo Pixar.