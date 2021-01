Progetto Steps, ancora aperte le open call per le associazioni del territorio

La Spezia - Sono ancora aperte le open call per il Progetto Steps – Scuola di Teatro Pisa-La Spezia, oltre a quella che il Teatro Civico rivolge alle Associazioni e realtà artistiche del territorio.



Per la prima delle due produzioni di StePs, che sarà rappresentata al Civico nel corso del 2021, le open call sono volte a reperire le figure professionali necessarie alla messa in scena: la prima rivolta ad attori e attrici per un workshop guidato da un regista professionista, della durata di una settimana; la seconda aperta a costumisti, costumiste, scenografi e scenografe per il disegno e la realizzazione di scene e costumi.



Le domande di partecipazione per entrambe le open call dovranno pervenire in via telematica entro e non oltre le ore 12 di lunedì 11 gennaio 2021 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:



isc.laspezia@legalmail.it



Il Teatro Civico mette inoltre a disposizione gratuitamente il proprio palcoscenico per attività di laboratorio, prove ed allestimenti, nel periodo da gennaio a maggio 2021, aprendo ad associazioni ed enti di terzo settore con sede nel territorio spezzino. Il tutto per un numero massimo di 27 giornate complessive, così suddivise: 3 giornate per ogni associazione (3 associazioni nel settore teatrale, 3 associazioni nel settore della danza, 3 associazioni nel settore musicale), dalle ore 10 alle ore 17.



La call è rivolta alle associazioni ed enti di terzo settore che presenteranno domanda entro la scadenza di lunedì 11 gennaio 2021 alle ore 12.00.



La domanda, corredata del curriculum dell’associazione e copia del documento di identità del legale rappresentante, va inoltrata via PEC isc.laspezia@legalmail.it indicando nell’oggetto "Teatro civico per le associazioni della Spezia".



Tutte le open call possono essere visualizzate e scaricate sul sito del Teatro Civico





Per informazioni:



Teatro Civico della Spezia



Piazza Mentana, 1 – 19121 La Spezia

tel. 0187 727 524-526-519



e- mail: teatrocivico.amministrazione@comune.sp.it







