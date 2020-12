Progetto SpeziAMAnia, alla scoperta del quartiere di Pegazzano

La Spezia - I prossimi 5 e il 6 dicembre ripartono le uscite di SpeziAMAnia con una visita al quartiere di Pegazzano. Il progetto SpeziAMAnia è nato da un’idea di Diego Savani, guida turistica, che ha portato avanti una serie di uscite per far scoprire agli spezzini le bellezze del proprio territorio. Ad ottobre si è svolta una visita al Canaletto e questa di Pegazzano sarà la seconda di una serie di approfondimenti sui quartieri della nostra città che toccheranno poi La Chiappa, Rebocco, Migliarina ed altri. La visita a Pegazzano è organizzata in collaborazione con Girovagando 2020, l’iniziativa ideata dalle Guide Turistiche abilitate di AGTL (Associazione Guide Turistiche della Liguria) per promuovere un turismo di prossimità, valorizzando i luoghi a noi vicini, scoprendo tesori locali che forse molti ancora non conoscono. Insieme a Diego Savani la visita sarà svolta da Serena Bertolini, presidente AGTL La Spezia.



"Con le guide percorreremo le tappe principali delle vicende legate ad uno dei quartieri che hanno fatto la storia della Spezia, dalle sue antiche origini fino ai giorni nostri - spiegano i promotori -. Visiteremo i luoghi più significativi, osservando i dettagli dei bei palazzi e sveleremo la storia nascosta dietro l’antica chiesa di San Michele. Le visite si svolgono in tutta sicurezza, verranno forniti dispositivi auricolari per garantire il distanziamento sociale". Hanno un costo di 12 euro a persona e sono a prenotazione obbligatoria al 3394385208 o savadima@libero.it oppure agtl.laspezia@gmail.com