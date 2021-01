Progetto STePS, piovono domande da tutta Italia

La Spezia - Sono arrivate domande da tutta Italia per le open call del progetto STePS- Scuola di Teatro Pisa-La Spezia, nato dalla partnership tra il Comune della Spezia e FAcT, il Festival internazionale di teatro accademico creato nel 2018 e organizzato a Pisa dagli allievi della Scuola Normale Superiore.



La prima drammaturgia originale prodotta dal Teatro Civico grazie alla partnership di Iren, sponsor dell’iniziativa, è un testo teatrale dedicato a Philip K. Dick, da mettere in scena nel corso del 2021. Il testo “Con lacrime elettriche”, per la regia di Alessandro Maggi, è stato scritto da Francesco Morosi, Marcello Reggiani, Marco Signori e Silvia Speriani.



Le audizioni per attori e attrici si terranno al Teatro Civico nelle giornate di giovedì 28 e venerdì 29 gennaio, dalle 9 alle 16: sulla base dei curricula pervenuti sono stati scelti 27 candidati (16 attrici e 11 attori), tra i quali saranno selezionati i partecipanti al workshop da cui si arriverà a definire il cast dello spettacolo.



“Da tutta Italia sono arrivate domande di partecipazione per Steps, il progetto promosso dall’Amministrazione fra il Teatro Civico e il Festival internazionale di teatro accademico organizzato dagli allievi della Scuola Normale Superiore di Pisa - dichiara Pierluigi Peracchini - una notizia che ci riempie di orgoglio perché significa che questa è stata non solo una grande occasione culturale nel panorama italiano ma soprattutto che ora il nostro teatro e la nostra Città sono ancora più conosciute. Il progetto , nato prima del covid, continua ad essere portato avanti nonostante il Covid a dimostrazione che la cultura non può essere fermata”.



"Siamo davvero felici di un’adesione così entusiastica, e ringraziamo gli artisti che hanno manifestato il desiderio di lavorare con il Teatro Civico della Spezia – afferma la Commissione di direzione artistica –: 18 attori, 26 attrici e 13 creativi per scene e costumi, con curricula di tutto rispetto, hanno inoltrato la domanda di partecipazione. Questo bel successo ci conferma nella bontà del progetto, e nella grande necessità di creare nuove opportunità di incontro creativo nel nostro Paese. È anche un bellissimo segnale, visto il periodo che stiamo attraversando, della vitalità del teatro e dell’arte. Siamo felici che La Spezia, il suo Teatro e i suoi partner scommettano proprio ora sul talento. Speriamo che questo sia solo il primo passo di un percorso molto lungo, in cui siamo sicuri potranno rientrare moltissimi di coloro che hanno presentato domanda per questo primo progetto".



Alla due giorni di audizioni parteciperanno: Susanna Sturlese, Alessio Bini, Davide Grossi, Elisa Galloni, Giuseppe Palasciano, Chiara Serangeli, Graziano Sirressi, Rossella Fava, Francesca Gabucci, Irene Gennaro, Michele Bonvini, Giulia Mancini, Ermelinda Cakalli, Luca Cristiani, Allegra Silvestre, Eleonora Landi, Isabella Rizzitello, Valerio Ameli, Chiara Tomei, Matteo Prosperi, Anna Charlotte Barbera, Tommaso Garrè, Elisabetta Dini, Giorgio Castagna, Valentina Mandruzzato, Oreste Campagner, Elisa Proietti.



Anche l’iter di selezione per costumisti e scenografi è stato completato secondo le modalità previste dalla call, e ha portato alla scelta di Francesca Tunno come costumista e scenografa per lo spettacolo.