Progetto STePS, al via stamane al Civico le audizioni per lo spettacolo “Con lacrime elettriche”

La Spezia - Due giorni di audizioni oggi e domani al Civico per lo spettacolo “Con lacrime elettriche”, la prima drammaturgia originale prodotta dal teatro spezzino nell’ambito del Progetto STePS - Scuola di Teatro Pisa-La Spezia.



“Un sogno che diventa realtà – dichiara il sindaco, Pierluigi Peracchini – per la prima volta nella storia del nostro teatro una produzione si appresta a realizzarsi al Civico e verrà presto portata in tutti i più importanti palcoscenici. E’ una grande soddisfazione vedere tanti ragazzi che da tutta Italia sono arrivati alla Spezia per le audizioni per provare a coronare il loro sogno che è anche il nostro sogno: rimettere in moto la cultura, investire e sostenere il mondo che ruota intorno al teatro. Il progetto Steps è un’operazione a costo zero per la Città grazie a Iren che lo ha finanziato ed è una vetrina importante anche proprio per la promozione cittadina. Realizziamo uno degli obiettivi che in campagna elettorale avevamo promesso, ovvero quello di portare il nome del Civico in tutta Italia e la soddisfazione è doppia perché lo stiamo realizzando nel momento più difficile, quello della pandemia. Dalla Spezia parte un segnale concreto e di speranza per il mondo della cultura”.





Tra i 27 candidati provenienti dalla Spezia e tutta Italia, scelti sulla base dei 45 curricula pervenuti, saranno selezionati i partecipanti al workshop da cui sarà poi definito il cast definitivo per la messa in scena.



Lo spettacolo, per la regia di Alessandro Maggi, è stato scritto da Francesco Morosi, Marcello Reggiani, Marco Signori e Silvia Speriani. Dedicato a Philip K. Dick, il testo cerca di entrare proprio nel processo creativo dello scrittore alla vigilia della stesura del suo romanzo più noto, Gli androidi sognano pecore elettriche? da cui è tratto il film Blade Runner.



Alla due giorni di audizioni hanno partecipato oggi Susanna Sturlese, Alessio Bini, Davide Grossi, Elisa Galloni, Giuseppe Palasciano, Chiara Serangeli, Graziano Sirressi, Francesca Gabucci, Irene Gennaro, Michele Bonvini, Giulia Mancini, Ermelinda Cakalli.



Domattina, venerdì 29 , sarà la volta di Rossella Fava, Luca Cristiani, Allegra Silvestre, Eleonora Landi, Isabella Rizzitello, Valerio Ameli, Chiara Tomei, Matteo Prosperi, Anna Charlotte Barbera, Tommaso Garrè, Elisabetta Dini, Giorgio Castagna, Valentina Mandruzzato, Oreste Campagner, Elisa Proietti.



Il workshop avrà la durata di una settimana e si svolgerà nelle prossime settimane. E’ previsto un incontro quotidiano per sette giorni e con tempi di prove professionali; il laboratorio sarà propedeutico alla selezione del cast dello spettacolo.