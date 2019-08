Profondo Tino, un concorso fotografico subacqueo per scoprire i tesori nascosti dell'isola

La Spezia - Il Gruppo Sub Ospedale, con il patrocinio del Comando Fari Alto Tirreno, ha l’onore di indire il primo contest fotografico subacqueo “Isola del Tino 2019”, che che si inserisce nel progetto e nell’impegno della Marina militare e dell’ammiraglio di divisione Giorgio Lazio di aprire l’isola, patrimonio Unesco, ad un pubblico sempre più numeroso per mostrarne i tesori di arte, cultura, tecnologia e natura.



L’obiettivo è quello di creare una galleria di fotografie subacquee che rappresentino il Tino in tutto il suo splendore.



I subacquei non tesserati F.I.P.S.A.S. potranno avvalersi del supporto logistico dei diving locali come “Lorenzo Sub”, “La Nuova Rotta”, “La Tribù Accademy” e “Oasi Blu”, mentre per i tesserati F.I.P.S.A.S., oltre che rivolgersi al G.S.O. potranno chiedere il sostegno anche del “Centro Sub Alto Tirreno” e “Club Artiglio Viareggio”.



Mostra, proiezione e premiazione si svolgeranno nella prestigiosa sede del Faro di San Venerio il 14 settembre alle 15.



Cliccando qui potete trovare programma della manifestazione e modulo di iscrizione per i non tesserati F.I.P.S.A.S.