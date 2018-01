Prima il tour poi il disco, il ritorno delle Canzoni da Marciapiede

La coppia, artistica e nella vita, Pira-Belmonte è pronta a ripartire con nuovi pezzi: lo show si chiama "Domina" e la donna è al centro del filo conduttore.

La Spezia - Debutterà sabato 3 febbraio all'Auditorium "Dialma Ruggiero" della Spezia "Domina", il nuovo spettacolo di teatro-canzone de "Le Canzoni da Marciapiede". Dopo aver portato il pubblico ad un insolito pranzo di nozze, con tanto di brindisi e invitati chiassosi, aver trasformato il palco in un circo tra trampolieri, pagliacci e animali-umani, il duo della cantattrice Valentina Pira e del pianista Andrea Belmonte è pronto a cambiare per l'ennesima volta maschera, o per meglio dire a toglierla, svestendo gli usuali costumi e mettendo a nudo, in una nuova estetica, le tante sfumature del femminile.



Sono infatti storie di donne, quelle che popolano "Domina": donne forti, delicate, contro corrente, trasgressive, libertine, infine libere, cantate e raccontate in una performance del tutto inedita che coniuga intensità a sfrontatezza, romanticismo a ironia, con l'intelligente complicità di alcuni rappresentanti del "sesso forte", interventi sorprendenti e inattesi che saranno svelati solo a scena aperta. Dopo il debutto spezzino, con un calendario di repliche italiane che va via via infittendosi, partirà la lavorazione dell'omonimo album, la cui uscita è attesa nei prossimi mesi.

