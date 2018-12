Presepi viventi, oggi novanta figuranti alla Pianta

La nota della Diocesi della Spezia, Sarzana e Brugnato.

La Spezia - S?i ripete oggi 16 dicembre alla Spezia, per il secondo anno consecutivo, la bella iniziativa del presepe vivente nella parrocchia di San Paolo alla Pianta: dalle 15 alle 20 oltre novanta figuranti, tutti parrocchiani, riproporranno il valore così importante e centrale della Natività di Cristo. Ma quest’anno sono tanti i presepi viventi allestiti da un capo all’altro della provincia spezzina. Nel capoluogo, già ieri pomeriggio, la scuola Pia Casa di misericordia ha realizzato la quinta edizione del suo presepe vivente, che ha percorso le vie del centro città eseguendo canti natalizi. Dopo la partenza dalla scuola i bambini hanno fatto tre soste: davanti al Museo Lia, davanti al teatro Civico e all’altezza della casa musicale Biso. Al ritorno, festa per tutti, bambini, genitori e amici. Sempre alla Spezia, un presepe vivente sarà allestito domenica prossima, per la prima volta, in un luogo simbolo delle sofferenze del passato: l’ex rifugio antiaereo di via del Prione, presso la scalinata Quintino Sella. Lo stesso giorno, il “presepe vivente” sarà animato dalle comunità parrocchiali del Comune di Borghetto Vara. Lo scorso anno era stato nella frazione di L’Ago, quest’anno sarà la volta di Pogliasca. A Monterosso, domenica scorsa, vi hanno dato vita i figuranti del presepe di Deiva Marina, che, nel loro territorio, torneranno in strada il giorno dell’Epifania. Presepi viventi vengono organizzati anche in altre località della Val di Vara e della Riviera. Numerose anche le iniziative di valorizzazione del presepe nelle scuole e in altre istituzioni. Segnaliamo con piacere, tra i tanti, il presepe che l’amministrazione comunale della Spezia ha allestito per la prima volta in piazza Saint Bon.