Presepi, martedì la premiazione del concorso diocesano

La Spezia - La premiazione del concorso diocesano presepi “Natale 2020” avrà luogo alla Spezia dopodomani, martedì, alle 18, nel salone di Tele Liguria Sud. Potranno essere presenti soltanto i vincitori dei primi tre premi per ciascuna delle categorie in concorso (parrocchie, enti, famiglie), i quali saranno avvisati in precedenza. I premi saranno consegnati dal vescovo Luigi Ernesto Palletti affiancato dal responsabile dell’ufficio Liturgia e arte sacra monsignor Paolo Cabano, organizzatore del concorso. La cerimonia sarà trasmessa in diretta da Tele Liguria Sud.