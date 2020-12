Presepi, lo storico concorso diocesano non si arrende alla pandemia

La Spezia - Nuova versione, adattata ai tempi, per il concorso annuale per il “Presepe cristiano”, alla quale la diocesi non rinuncia. A causa dell’emergenza sanitaria, la commissione, istituita dall’ufficio diocesano per i Beni artistici e culturali diretto da monsignor Paolo Cabano, non potrebbe recarsi fisicamente nei luoghi interessati dal concorso: enti, famiglie, parrocchie e scuole, come invece sempre avvenuto da quasi mezzo secolo a questa parte. Sono state pertanto messe a punto nuove modalità di partecipazione, imperniate sulla fotografia. Cambia anche il titolo, che diventa “Fotografa il tuo presepe”. Le categorie dei partecipanti (e quindi dei premi) rimangono le medesime, ma il presepe dovrà essere fotografato e gli “scatti” inviati alla diocesi, all’indirizzo di posta elettronica beniculturali@diocesilaspezia.it. Per ogni presepe partecipante dovranno essere inviate tre fotografie, in formato jpeg.



Dovranno essere tre immagini diverse tra loro, possibile con angolazioni o zoom diversi, e comunque significative, per agevolare il lavoro della commissione. Dovrà dunque esserci la Natività, elemento centrale del presepe, ma anche un’immagine di insieme, per avere un’idea della realizzazione nel suo complesso, ed una terza fotografia ritenuta di particolare significato. Tra i criteri di giudizio ci saranno la proporzionalità dell’insieme e la centralità della figurazione della Natività. Dovrà esserci, insomma, una “lettura dell’immagine”: come spiegava padre Nazareno Taddei, “l’immagine di una cosa non è la cosa”. Cambiano i tempi, e Taddei in qualche modo li anticipava: ma non cambia la sostanza di una rappresentazione che, dai tempi di san Francesco, è sempre la medesima, ed è la più autentica rappresentazione del Natale cristiano. L’auspicio è dunque che anche con questa nuova formula, siano in tanti, come negli anni scorsi, i presepi presentati in concorso. Le iscrizioni sono già aperte e chiuderanno il 23 dicembre. Ricordiamo le categorie: famiglie o persone singole, parrocchie, classi scolastiche, comunità (asili, associazioni, aziende, carceri, case di cura, caserme, circoli, enti, istituti religiosi, ospedali e simili).