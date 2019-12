Presentazione di "Un esercito senza divisa" di Alessandro Tognetti

La Spezia - Il programma redatto dall'osteria Baccchus si arricchisce nel mese di una piacevole iniziativa letteraria nella giornata di domenica 15 dicembre alle 18 con la presentazione del libro "Un esercito senza divisa" di Alessandro Tognetti.



Il libro, alla seconda edizione, racconta le vicende accadute tra La Spezia e la Lunigiana dopo l'8 settembre 1943 riportando alla luce avvenimenti che per troppo tempo sono rimasti oscuri. Le battaglie, gli scontri e le lotte interne sono raccontate senza voler dare giudizi ma narrano la storia in maniera reale, onesta.



È il libro definitivo che mette la parola fine a oltre settant'anni di false verità.



Il romanzo è stato presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino e in altre manifestazioni alla Spezia, Pistoia, Firenze, Genova e in molte scuole della provincia.



Alessandro Tognetti

Inizia a lavorare in discoteca nel 1985 e dal 1990 è uno dei dj di punta del panorama elettronico europeo. Si è esibito nelle discoteche che hanno fatto la storia.



Ha collaborato con molte emittenti radiofoniche tra cui Radio Mare Imperiale News e Italia Network e molte riviste del settore come Discoid, Discotec,Trend Discotec.



Conduttore di un programma televisivo su Dance Television.



Produttore di hit europee: la sua realese su UMM Alessandro Tognetti – Naked (realizzata con Marco Baroni di Planet Funk ) entra nelle chart inglesi.



La sua fusione unica di house brillante e techno lo ha portato esibirsi in tutta Europa.



Negli ultimi anni si è saldamente affermato sia come dj dotato di grande talento, sia come produttore.

È protagonista di due film sul fenomeno elettronico degli anni novanta. "Mezzanotte Mezzogiorno", presentato al Festival di Venezia ed a una rassegna in Canada e "Ho sofferto di Insomnia"

Nel 2018 è uscito il suo primo romanzo "Un esercito senza divisa".



Nel 2019 ho vinto il premio “La Spezia la porta di Sion” con il racconto “Il ritorno nella terra dei padri” e la storia che ha scritto è riportata in un museo a La Spezia dedicato al rientro in patria degli Ebrei scampati dai lager nel 1946.

Nel 2020 uscirà il suo secondo romanzo dal titolo "Magia portami via!” con la prefazione di Franchino.