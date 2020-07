Premio fotografico mitilicoltori, vince Sandro Gherbassi

La Spezia - Sandro Gherbassi è il vincitore del Premio fotografico nazionale “Mitilicoltori della Spezia”, mentre Tamara Bianchi si aggiudica il premio della sezione 'Still life'. I nomi dei vincitori sono stati svelati stamani a Palazzo Civico, alla presenza del Sindaco Pierluigi Peracchini, di Carla Roncallo, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, di Federico Pinza della Cooperativa Mitilicoltori della Spezia, di Claudio Barontini, fotoreporter e ritrattista di celebrities, di Alberto Andreani, fotografo ufficiale Spezia Calcio, di Marco Aliotta, presidente dell’Associazione Fotografica Liberi di Vedere e di Alma Schianchi, fotografa, delegata provinciale FIAF.



Il vincitore assoluto del Premio ha ricevuto, oltre alla targa, un assegno circolare di 1.000 euro. Il vincitore della sezione Still-life ha invece ricevuto la targa e un assegno circolare di 500 euro.



Anche quest'anno la Cooperativa mitilicoltori spezzini, con il patrocinio del Comune della Spezia e un contributo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, ha promosso il Premio fotografico nazionale “Mitilicoltori della Spezia”, aperto a tutti i fotografi sia amatori che professionisti purché di età superiore ai 18 anni. Sono pervenute 232 opere e di queste sono state scelte le opere di 16 fotografi che esporranno i loro scatti in una mostra che sarà allestita in passeggiata Morin dal 6 luglio al 23 agosto.



I 16 fotografi sono:



Roberto Ronconi (Russi) – Alessandro Cialdini (La Spezia) - Marco Barbera (La Spezia) – Mirella Cozzani ( Vezzano Ligure) – Elisabetta neri ( La Spezia) – Alessandro Mazza (cesenatico) - Maria Elena Galardi (Carrara) - Marcello Di Francesco (La Spezia ) - Nadia Raggi (La Spezia ) - Gregorio Tommaseo (La Spezia ) – Cristina Corti (Bogliasco GE) – Ernesto Cordella (Viareggio) - Sandro Gherbassi (La Spezia) – Franco Stocchi (Ravenna) – Tamara Bianchi (Marina di Massa) - Daniele Racis (Verucchio RN)



L’edizione 2020 ha scelto due temi: il mondo della mitilicoltura, dedicato a fotografie scattate in qualsiasi territorio nazionale e non, che rappresentino l’universo della mitilicoltura (muscoli, cozze ma anche ostriche), le barche, gli allevamenti, i filari, i centri di depurazione, i suoi allevatori, e Still-life, incentrato sul ‘muscolo’.



La giuria del concorso era composta da: Pierluigi Peracchini (sindaco della Spezia), Carla Roncallo (presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale), Federico Pinza (Cooperativa Mitilicoltori della Spezia), Claudio Barontini (fotoreporter e ritrattista di celebrities), Alberto Andreani (fotografo ufficiale Spezia Calcio), Marco Aliotta (presidente



dell’Associazione Fotografica Liberi di Vedere), Alma Schianchi (fotografa, delegata provinciale FIAF).



Una curiosità. Quest'anno hanno partecipato e inviato le foto da: Parigi, Venezia, Massa, Lancenigo, Ferrara, Bologna, Cagliari, Roma, Cesenatico, Portomaggiore, Corbola, Pisa, Firenze, Russi, Loreto, Pelago, Ravenna, Tombolo, Padova, Torre del Greco, Carrara, Sestu, Sarzana, Messina, Napoli, Andria, Vezzano Ligure, Chiavari, Trento, Ceparana, Mantova, Pove del Grappa, Lecce, Viareggio, Barletta, Rovereto, Massafrà, Taranto, Lerici, Arcola, Pellestrina, Mestre, Fiorano, Villazzano, Bari, Marina di Massa, Verucchio, Bogliasco, Licciana Nardi, Maddaloni, Albissola Marina, Gattattico e tantissimi altri, in particolar modo dalla Spezia.