Premio Spezia Lunigiana, i nomi scelti dalla Dante Alighieri

La Spezia - Il Comitato della Dante Alighieri della Spezia promuove la 52ma Giornata del libro e il 49mo premio Spezia- Lunigiana per valorizzare i talenti spezzini portatori di accrescimento culturale. La Commissione di Giuria del Premio è costituita dai soci: Filippo Paganini (presidente), Paolo Bertini, Marisa Marino, Valerio Cremolini, Carlo Raggi, Marco Corbani, Maurizio Simonini e Ignazio Gaudiosi; segretario Carlo Parmiggiani. Questa, riunitasi il giorno Venerdì 27 Novembre dopo aver visionato le opere proposte e analizzato i curricula dei partecipanti, ha deliberato di consegnare i premi ai seguenti vincitori:



Premio alla ricerca storica a Enrica Salvatori (foto), Ricercatrice in Storia Medievale presso il Dipartimento di Medievistica dell'Università di Pisa.



Giornalista pubblicista free lance: attualmente collabora con il mensile di scienza e tecnologia "Quark" (della Hachette-Rusconi), dopo aver lavorato per alcuni anni anche per le testate Airone, Bell’Italia e Dodo (Giorgio Mondador), Medioevo e Dossier (De Agostini – Rizzoli) e Historia (Quadratum). Autrice di una trentina di pubblicazioni universitarie e di storia locale, ha scritto un libro di fiabe ambientate nel medioevo.

Fa parte del GISEM (Gruppo Interuniversitario per la Storia dell'Europa Mediterranea), della Società Storica Pisana ed è redattrice di Reti Medievali



Premio alla comunicazione a Alessandro Baracchini.



Ha conseguito la laurea in lingue e letterature straniere presso l'Università di Pisa nel 1990. Ha insegnato inglese in Italia e lingua e cultura italiana all'Università di Exeter, in Inghilterra. È stato assunto in RAI nel 1996, risultando vincitore di un concorso nazionale. Dopo una prima esperienza a Rai International, è entrato nel gruppo di giornalisti che nel 1999 ha dato vita a RaiNews24, il primo canale televisivo all-news italiano. Per RaiNews24 è stato Caporedattore della redazione Esteri dal 2015 fino al 2019. In precedenza, ha condotto il telegiornale ed alcune rubriche di approfondimento, tra le quali Giro di boa e Con il tempo che corre. Gli ambiti di cui si è occupato nel corso della sua carriera sono quelli legati all'attualità italiana ed estera, con particolare riguardo alla politica internazionale e alle tematiche sociali. Nel giugno 2019 è tornato sempre su RaiNews24 a condurre in video il programma della fascia meridiana. Dal 29 giugno 2020, conduce Unomattina Estate insieme a Barbara Capponi.



Premio letteratura a Arnaldo Testi.



Laureato in Scienze politiche, Università di Pisa (1971). Borsista biennale dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici, Napoli (1971-1972 e 1973-1974). Borsista Fulbright e poi borsista ACLS, University of Wisconsin, Madison (1972-1973, 1974, 1977-1978). Titolare di assegno di ricerca (1975-1980) e poi ricercatore di Storia contemporanea (1980-1988), Facoltà di Scienze politiche, Università di Pisa. Professore associato di Storia americana, Facoltà di Lettere e filosofia, Università di Macerata (1988-1991),e dal 1991, di Storia degli Stati Uniti d'America, Facoltà di Lettere e filosofia, Università di Pisa (dal 1991).Visiting professor, Corso di dottorato in storia, Departament de Geografia, História i História de l'Art, Universitat de Girona, Catalogna (1998).



Socio (fondatore) del Comitato italiano per la storia nordamericana (CISNA); della Associazione italiana di studi nord-americani (AISNA); della Organization of American Historians (OAH). Membro del Foreign-Language Article Prize Committee della Organization of American Historians (1995-1999); del Comitato scientifico per l'assegnazione della borsa di studio annuale di storia degli Stati Uniti "Alberto Aquarone" (dal 1985); del comitato di redazione della rivista quadrimestrale "Storica" (dal 1997). Vincitore del Foreign-Language Article Prize della Organization of American Historians (1994).

Si è interessato della storia politico-sociale degli Stati Uniti nell’Età progressista (1900-1920)



Premio antiche librerie a Galleria Adel.



La Galleria Adel voluta da Attilio Del Santo Inizia un periodo veramente avventuroso e culturalmente stimolante, nel 1955 che vedrà il coinvolgimento di tutte le figure più significative e intellettualmente dinamiche della città..Hanno esposto alla Galleria Adel e sono stati fisicamente suoi ospiti personaggi come Ottone Rosai, Ardengo Soffici, Giorgio De Chirico, Giuseppe Ajmpne, Corrado Cagli, Renato Guttuso, Romano Conversano e tantissimi altri maestri del 900 e moltissimi altri personaggi che andavano ad arricchire le discussioni animate che si svolgevano in Libreria fino a notte tarda. La libreria era diventata centrale anche per il mondo della cultura e della politica. Vi si trovava Giancarlo Fusco esuberante uomo dalle mille arti, scrittore, giornalista attore e intrattenitore, Gino Patroni raffinato umorista e tagliente fustigatore del qualunquismo. Si potevano incontrare personaggi della politica come il pres. Spadolini con l’on. Bogi . Si discuteva ironicamente di politica con il presidente Giulio Andreotti, Luigi Longo amava ricordare il periodo della lotta di Liberazione, una grande amicizia, con Sandro Pertini che veniva spesso alla Spezia anche da presidente della Repubblica.