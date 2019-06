Premio Montale Fuori di casa al Festival del Felibrige in Provenza

La Spezia - Sabato 8 giugno il Premio Montale Fuori di Casa si sposterà in Provenza, dove a Pertuis, nell'ambito del Festival del Felibrige, movimento letterario che difende la lingua occitanica, verrà assegnato un premio Speciale allo scrittore e uomo di spettacolo, Jean Luc Gag. E' questo il primo evento che il Premio dedicato al Nobel ligure patrocinato dalla Regione Liguria realizza letteralmente "fuori di casa" per ripercorrere in Europa i luoghi visitati e descritti da Eugenio Montale come giornalista e viaggiatore curioso. "La motivazione che ci spingono a portare il Premio anche fuori d'Italia, va ricercata, spiegano la presidente Adriana Beverini e la Vice presidente Barbara Sussi, nella volontà di far conoscere i luoghi che Montale ha visitato e poi descritto nel volume “Fuori di casa”( pubblicato nel 1969 da Ricciardi e poi ripubblicato nel 1975 e nel 2017 da Mondadori ). Iniziamo dalla Provenza, dice Adriana Beverini, perchè è molto affine alla Liguria sia da un punto di vista linguistico geografico che letterario. Non dobbiamo infatti dimenticare che la poesia trobadorica provenzale ebbe importanti influssi sulla poesia trobadorica genovese come dimostra il caso di Lanfranco Cicala e anche sui trovatori lunigianesi come Alberto Malaspina. E i trovatori furono i primi cantautori della storia...."