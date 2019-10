Premio Lunigiana-Cinque Terre, premiati Ceroni e Scaramuccia

La Spezia - La presidenza della Dante Alighieri della Spezia comunica che il giorno 5 Novembre Martedì alle ore 16.30 presso la sala Biblioteca del liceo L.Costa ( p.zza Verdi ) dove si svolgerà la cerimonia di consegna dei Premi Lunigiana-Cinque Terre in occasione della 51^ Giornata Internazionale del Libro,

La Commissione di Giuria del Premio è costituita dai soci : Cav.Pietro Baldi Presidente, prof.Paolo Bertini, prof.ssa Marisa Marino ,Com.Valerio Cremolini , Dott. Carlo Raggi , Dott.Marco Corbani , Prof. Maurizio Simonini e Avv. Ignazio Gaudiosi .

In questa occasione saranno premiati personaggi spezzini che abbiano dato sensibile risalto e contribuito alla valorizzazione del nostro territorio . La Dante promuove questi incontri e in particolare questa giornata del libro giunta alla 51° edizione e con il premio Spezia- Lunigiana giunto alla 48° edizione, per valorizzare i talenti spezzini portatori di accrescimento culturale dando la possibilità, da parte nostra, di nuove conoscenze nei vasti rami della cultura utili a mantenere la memoria delle nostre radici , le nostre origini , la nostra appartenenza , la nostra identità rendendoli così familiari da far contaminare e integrare nella nostra comunità anche quelli presenti per lavoro e necessità . La Giuria esaminatrice dopo aver visionato le opere proposte e analizzato i curricula dei partecipanti ha deliberato di consegnare i premi ai seguenti vincitori :

Premio Lunigiana Donna 2019 alla dott.ssa notaio Claudia Ceroni per avere sempre tenuto presente i valori morali e etici nello svolgere il proprio ruolo nella vita sociale e per essere stata la prima donna ad ottenere la presidenza della Fondazione di Carispezia ; esercita la professione di notaio in La Spezia dal 1999. Ha svolto attività di volontariato in ambito sociale e dal 2013 è membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione. ,

Premio alla ricerca storica a Alberto Scaramuccia: laureato in lettere presso l’università di Pisa, docente presso varie scuole del territorio, distintosi nella digitalizzazione di numerosissimi lavori di ricerca degli studenti sulla storia locale , ha prodotto cd-rom con prodotti multimediali concernenti il territorio spezzino . Ha scritto numerosissime opere di storia locale ed è titolare di una rubrica su i giornali on-line “ una storia spezzina” oltre ad essere opinionista sul quotidiano “il Secolo XIX”.

Premio alla comunicazione a Amerigo Lualdi giornalista : il Premiato oltre ad essere un giornalista attento, nei suoi articoli, a dare una reale visione dei fatti , degli episodi cittadini e della politica locale con un sereno distacco, nelle sue fatiche letterarie i fatti e personaggi ci vengono proposti in chiave ironica, ma è un ironia affettuosa, sottile, da spezzino verace che con un po’ di malinconia racconta scorci di vita, riti quotidiani, malesseri esistenziali, tic genetici che fanno dello sprugolino doc un animale in via di estinzione .

Premio per la Fotografia alla memoria di Luca Fregoso : La passione per l'arte e la fotografia lo avevano portato a frequentare l'università di Pisa e dagli anni Ottanta era diventato una delle figure di riferimento nel panorama culturale spezzino. era un fotografo sensibile e rigoroso con un taglio professionale di ricerca e di miglioramento continui. Fotografo ufficiale del Teatro Civico negli anni della direzione di Antonello Pischedda aveva lavorato nel mondo della moda milanese e aveva collaborato con riviste e istituzioni, oltre a fotografare ambienti, persone e oggetti.

A seguire, verranno premiati :5A IACOPO CARDOSI,5B LORENZO FORA,5C CAMILLA RAMPI,5D MARGHERITA LAGANA' e VALENTINA BERTEI, 5E CHIARA PONZANELLI, 5F MARIA VITTORIA BERTOLOTTI studenti del Liceo classico “ L. Costa “ che si sono distinti nella recitazione o composizione di brani letterari .