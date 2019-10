Premio Lunezia, l'ultimo atto premia Gigi D'Alessio

La Spezia - È stata presentata questa mattina a Palazzo Civico dal Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, da Stefano De Martino, Patron del Lunezia, dal vice sindaco di Aulla Roberto Cipriani, l’ultima serata del Premio Lunezia che si svolgerà il 7 novembre al Teatro Civico della Spezia. Con loro Loredana D’Anghero, direttrice artistica nuove proposte, Alessia Bonati e Simone Bianchi, Anffas della Spezia. Attesa speciale per la serata finale del Premio Lunezia 2019 alla Spezia, Festival d’Autore nato, nel 1996, con il battesimo artistico di Fernanda Pivano e Fabrizio De Andrè.



Oltre alla gara finale tra i sei finalisti della sezione nuove proposte, attualmente in rotazione su Rai Iso Radio e che destinerà al vincitore una ulteriore e successiva programmazione radiofonica, si accendono i riflettori, per la prima volta, sul Premio Musical-Letterario per l’ultimo Album di Gigi D’Alessio.

L’opera “Noi due” del cantautore partenopeo, che vede collaborazioni con Fiorella Mannoia, Emis Killa, Luché, Giusy Ferreri e Guè Pequeno, ha trovato i consensi del direttivo grazie alla segnalazione del critico musicale Michele Monina, che così si esprime su Gigi D’Alessio e altri ospiti: “Ritengo Gigi D'Alessio un artista troppo a lungo sottovalutato da critica e sistema musicale, nonostante un successo di pubblico che avrebbe dovuto indurre tutti a guardare alle sue canzoni con meno preconcetti, e sono felice di essere sul palco nell'esatto momento in cui, su mia indicazione, per la prima volta viene riconosciuto, da un premio come il Lunezia, il suo talento musical-letterario per un Album speciale.

Ritengo inoltre che Noemi sia un raro esempio di cantante che è sopravvissuta al mondo dei talent, andando a costruire, passo dopo passo, una carriera solida anche per i contenuti delle sue canzoni. Credo ancora che Federico Zampaglione sia una delle penne più importanti della sua generazione, nonché della musica italiana tutta".



Tra gli ospiti anche il rapper spezzino Samuel Heron a cui la rassegna destinerà attenzioni per il brano realizzato con Cara. I Magnifici sei che si contenderanno il podio il 7 Novembre al Teatro Civico della Spezia, ore 21.15, con ingresso gratuito grazie al Comune della Spezia, sono: Giuseppe D’Amati (Taranto) con il brano “L’isola di plastica”, Daniele De Gregori (Roma) con il brano “Felici per finta”, Kris (Roma) con il brano “Vite Spezzate”, Giuseppe Libè (Piacenza) con il brano “Il segreto di Chiara”, Marco Poletto in arte “Oli” (Belluno) con il brano “Eclissi”, Stefano Resta (Bari) con il brano “L’amore è un fiore” .



La serata sarà condotta da Savino Zaba (Rai), già noto a “casa Lunezia” per l’indubbia professionalità. Il Premio Lunezia, recentemente patrocinato dal Ministero della Cultura, da alcuni anni continua a indicare, durante il Festival di Sanremo, gli artisti in gara più meritevoli dal punto di vista musical-letterario, segnalazioni accolte dal Festival stesso e documentate sul loro sito. La direzione artistica della sezione Nuove Proposte è affidata a Loredana D’Anghera, che presiederà il comitato d’ascolto con Filippo Raspanti, Adele Di Palma, Arianna D’Aloja e altri referenti della discografia nazionale, oltre che con il General Manager della Nazionale Cantanti Gianluca Pecchini, lo staff di Rai Iso Radio e di altri autori Rai Tv.



Stefano De Martino, Patron del Lunezia e Beppe Stanco Direttore Musicale, sono impegnati in nuovi progetti di crescita mediatica per un evento alle porte di un edizione anniversario nel 2020: la 25esima. Un quarto di secolo per un impegno che dovrà essere di ancor più valida spinta per le nuove proposte e per ripercorrere la storia della manifestazione. Lo scopo umanitario e sociale del Premio Lunezia rimane votato alla causa Anffas, istituto di grande intraprendenza per attività sportive e di spettacolo, finalizzate all’inclusione.