Premio 'Alda Merini' per l'avvocato poeta Roberto Benvenuto

La Spezia - Grande soddisfazione per l’avvocato Roberto Benvenuto già funzionario storico della Provincia della Spezia, per il conseguimento di un importante riconoscimento al IX Premio Letterario Alda Merini di Catanzaro ricevendo dall’Accademia Bronzi di Riace un trofeo diamantato per la sua poesia “Le cose stanno” inserita nella antologia del prestigioso concorso. L’avvocato non é nuovo a questi riconoscimenti: fra gli altri ricordiamo nel 2018 il premio della critica al Thesaurus Matera per la poesia “Albori d’autunno”, nel 2019 aveva vinto il Premio Città della Rosa ad Aulla con il racconto “La casa dello studente” pubblicato con le Edizioni Helicon di Arezzo e nel 2020 è risultato vincitore a Salerno del Premio Versi sotto gli Irmici- La poesia incontra la pittura.

La sua passione oltre ai codici ed alle leggi è sempre stata influenzata dalla Musa Calliope raggiungendo molti e significativi riconoscimenti dal Lerici Pea al Thesaurus e dal Poetika di Verbania alla Città della rosa di Aulla e molti ancora. Nel 1996 è stato tra gli ideatori del Premio Lunezia di cui è stato Membro della Direzione Generale e nel 2010 è stato co-fondatore e Presidente di Foro & Ambiente associazione culturale di avvocati.