Premiazione laboratori di lettura progetto "Che libro che fa...comunità!"

La Spezia - Comune di Levanto, Biblion, biblioteca civica di Levanto, associazione Tam Tam, Liceo Scientifico Pacinotti sede di Levanto, sono lieti di presentare al pubblico gli eventi conclusivi con Premiazione dei laboratori di lettura espressiva, di Fan fiction e di maratone di lettura della prima edizione della rassegna “Che Libro che fa...” La rassegna è finanziata dal Ministero dei Beni culturali e dal Comune di Levanto, qualificatosi come Città che legge 2018/2019. Primo appuntamento giovedì 6 giugno alle 10 presso la Scuola Media di Levanto si svolgerà la premiazione a conclusione dei Laboratori di Fan Fiction. I ragazzi della 2a B e 3a B coadiuvati dalla professoressa Aurelia Spagnolo, e i ragazzi della 2. A con la professoressa Cristiana Nardini hanno letto in classe e rielaborato un racconto di Dino Buzzati insieme alla bibliotecaria Rossella Trevisan.



In ogni classe è stato individuato il miglior racconto prodotto e il gruppo vincitore sarà premiato alla presenza del vicesindaco, delle insegnanti e della bibliotecaria. Gli elaborati saranno esposti in biblioteca. Secondo appuntamento venerdì 7 giugno alle 21 presso l’Auditorium dell’Ospitalia del Mare si terrà la serata conclusiva dei laboratori di

lettura espressiva curati da Alberto Parravicini della Associazione culturale Tam Tam con gli studenti del Liceo scientifico Pacinotti , con accompagnamento di brani musicali composti appositamente per l’occasione. I ragazzi della Terza V e della Quarta Z, si esibiranno con letture di brani tratti da Omero, Iliade di Alessandro Baricco, Il bar sotto il mare di Stefano Benni e Sei casi al BarLume di Marco Malvaldi. Premiazione alla presenza del vicesindaco, di Alberto Parravicini, di Rossella Trevisan, della professoressa Menini e Bregante e della stampa. La serata è aperta a tutta la

cittadinanza.