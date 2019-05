Portus Lunae ma non solo, Festa dei Musei anche a Varignano, Lerici e Sarzana

La Spezia - Il 18 maggio il Mibac organizza la Festa dei Musei 2019, in concomitanza con la Giornata Internazionale dei Musei promossa da ICOM. Per l’occasione saranno aperti al pubblico gratuitamente Il Museo dei Balzi Rossi e l’Area archeologica di Nervia a Ventimiglia, Forte Santa Tecla a Sanremo, Forte San Giovanni a Finale Ligure, il Museo archeologico di Chiavari, il Museo archeologico nazionale di Luni e la Villa romana del Varignano a Portovenere.

Nella serata inoltre il Museo Preistorico dei Balzi Rossi sarà aperto per la Notte Europea dei Musei con orario 19.30-22.30 e ingresso gratuito (per info 0184.38113).



Sempre sabato è prevista l’inaugurazione dei nuovi percorsi pedonali del Museo Archeologico Nazionale di Luni che sarà raggiungibile per la prima volta dalla nuova passerella realizzata lungo l’autostrada A12 tra Sarzana e Carrara. Dalle 14.00 alle 18.00 il pubblico potrà entrare gratuitamente con visite guidate dell’archeologo con partenza ogni ora. Dalle ore 14.00 lungo il percorso di visita rievocazione storica e allestimento di botteghe artigianali d’epoca (Per info 0187.66811)



Durante il pomeriggio Villa Rosa - Museo dell’arte vetraria altarese alle 15.00 propone un laboratorio "La magia del vetro di Altare", attività creativa per bambini e ragazzi dai 5 anni in su.

Un affascinante viaggio alla scoperta della materia vetro, tra giochi di trasparenza e preziosi decori realizzati secondo la tradizionale tecnica dell'incisione alla ruota. (per info e prenotazioni tel. 019.584734/ 377.5539880)



Al Forte Santa Tecla di Sanremo è visibile gratuitamente fino al 29 maggio l’installazione dell’artista belga Julian Friedler (dal martedì alla domenica ore 16.00-20.00; sabato ore 16.00-22.00; lunedì chiuso).

?L’'installazione, che occupa il cortile centrale del Forte, affronta i temi della chiusura, dell’isolamento e ribellione in una potente evocazione della prigionia che, nel corso della sua elaborazione, ha acquisito le caratteristiche di un campo di concentramento (Per info: 0184.544633 - info@nidodiragno.it)



L’apertura gratuita proseguirà anche i successivi sabati 25 maggio, 1 e 8 giugno in occasione dell’iniziativa “Primavera al Museo” promossa dal Polo Museale nell’ambito delle aperture gratuite dei luoghi della cultura del MIBAC (www.iovadoalmuseo.beniculturali.it)



ORARI DI APERTURA

Museo dei Balzi Rossi (Ventimiglia) - 8.30 - 22.30 – ingresso gratuito

Area archeologica di Nervia (Ventimiglia) - 9.00 – 14.00 – ingresso gratuito

Forte Santa Tecla (Sanremo) – 16.00 -22.00 – ingresso gratuito

Forte San Giovanni (Finale Ligure) – 11.00 - 17.00 – ingresso gratuito

Museo dell’Arte vetraria altarese (Altare) – 14.00 - 18.00

Museo archeologico di Chiavari – 9.00 – 14.00 – ingresso gratuito

Museo archeologico nazionale di Luni e Area Archeologica ( Luni) - 14.00-19.30 ingresso gratuito

Villa romana del Varignano (Portovenere) – 09.00-15.00 – ingresso gratuito

Castello di San Terenzo (Lerici) – 10.30-13.00 / 15.30-18.00

Fortezza Firmafede (Sarzana) - 10.30 – 13:00 / 15.30 – 19.00

Fortezza di Sarzanello (Sarzana) - chiuso al pubblico per evento privato