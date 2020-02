Pomeriggi dedicati alla poesia con l'associazione Aidea

La Spezia - Prende l'avvio presso la sede Aidea Via Persio 27 La Spezia un ciclo di incontri a ingresso libero e gratuito dedicato alla poesia. Ogni poesia aspira a farsi voce, proprio per questo, Aidea, che da molti anni conduce un corso di scrittura creativa, condotto da Fabio Ferrari, ha promosso un’iniziativa volta a dare voce a quanti da anni in città fanno ricerca poetica.

Si inizia sabato 8 febbraio alle ore 17.00 con "Emozioni in versi". Letture poetiche di Margherita Bertella, Anna Boiocchi, Piera Grassi. Nel corso della serata, tre poetesse si alterneranno nella lettura delle loro poesie e contribuiranno, attraverso le immagini e le emozioni che il verso sprigiona, a fornire una personale chiave di lettura dell’intreccio tra poesia e vita. Ognuna porterà il proprio contributo da una specifica prospettiva personale e poetica.

Margherita Bertella coltiva da anni la passione per la scrittura, partecipando a concorsi letterari e conseguendo significativi riconoscimenti. Sue poesie compaiono in numerose antologie e raccolte. Al suo attivo numerose pubblicazioni tra cui un volume di fiabe per l’infanzia, la raccolta di racconti fantastici “A casa del diavolo e altri racconti”, e altri scritti.

Anna Boiocchi, nata a Milano, si è trasferita da anni a San Terenzo. E’ socia dell’Accademia Alfieri di Firenze, un’Associazione culturale che promuove le arti e la poesia in particolare. Nell’ambito dell’Associazione è nato anche il Movimento “Il dolce stil eterno” che valorizza le forme poetiche tradizionali attualizzate da un lessico contemporaneo.

Piera Grassi, nata in Sardegna, vive a Lerici. Il suo stile poetico è a spesso scanzonato, ma a tratti struggente ed evocativo. Ha partecipato a vari concorsi letterari ricevendo numerosi premi e segnalazioni. Ha al suo attivo un libro di poesie “Profumo d’autunno” (Ed. Cinque Terre2006), e uno di “Racconti di Natale (Ed. Cinque Terre 2007).



L’iniziativa proseguirà il 22 febbraio ore 17.00 con I poeti Fabio Ferrari e Gian Paolo Ragnoli che, accompagnati dalla chitarra, presenteranno le loro poesie.