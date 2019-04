Poliziotti nella Restistenza, commozione al Dialma Ruggiero

La Spezia - Eroi dimenticati e deportati. Sono gli agenti della Polizia di Stato riportati in vita all’Auditorium Dialma Ruggiero della Spezia nel testo teatrale di Maria Carmela Mugnano magistralmente interpretato dagli attori Massimo Ferroni D’andrea , anche regista, Riccardo Monopoli e Roberto Alinghieri e ispirato dal libro “Polizia e Cittadini nella Resistenza i martiri dimenticati” di Tarcisio Trani e Vincenzo Marangione .

L’evento , organizzato ed introdotto dall’Associazione nazionale della Polizia di Stato sezione della Spezia e dal suo presidente Tarcisio Trani e l suo vice Lucio Lecci , ha fatto rivivere l’arresto e l’interrogatorio nel carcere di Marassi a Genova nel novembre del “44 dei Commissari di Pubblica Sicurezza Lodovico Vigilante e Nicola Amodio della Questura della Spezia.

I due Commissari furono poi torturati e deportati a Mauthausen, dove sono morti nei primi mesi del “45, per i loro legami con il Cln e per aver organizzato e favorito l’espatrio di molte famiglie ebree.

L’evento cittadino è stato arricchito in apertura da brani patriottici e della Resistenza brillantemente eseguiti dai ragazzi della classe 2^ M del Liceo Musicale “Cardarelli” diretti dal professor Chierici

Momento particolare della serata è stato l’intervento di Paolo Mariani , Vicario del Questore della Spezia, che ha messo in risalto le figure morali e umane dei due Commissari quali “ Eroi Dimenticati” di un’epoca buia della nostra Storia, accostandoli ai molti odierni eroi in divisa che tutti i giorni mettono a rischio o sacrificano la loro vita per il servizio al Paese.

Momento di grande commozione è seguito all’annuncio, da parte del Presidente Trani, della presenza in sala tra il folto pubblico dei familiari di Nicola Aamodio.

A conclusione e a coronamento di un evento che, come detto dall’Autrice, intendeva riportare in Italia e nella loro città, uomini la cui memoria si era fermata a Mauthausen, questi uomini sono stati chiamati uno per uno in un appello simbolico, dal vicepresidente Anps la Spezia Lucio Lecci, scandito dalle note del “silenzio”.

In una nota si legge: “Si ringrazia Coop Liguria nella persona di Tiziana Cattani per il grande sostegno e la collaborazione, nonché Regione Liguria, Provincia e Comune della Spezia, Aned, Anpi , Istituto Storico della Resistenza, Unione Delle Comunita’ Ebraiche Italiane per patrocinio morale”.