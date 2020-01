Più spazi per il Conservatorio al Dialma con "Moto contrario"

La Spezia - Più spazi per gli studenti Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia... garantisce il Dialma Ruggiero. Al momento è ancora un'ipotesi che potrebbe diventare realtà e si è fatta strada ieri pomeriggio nel corso della visita del direttore del conservatorio Federico Rovini proprio al Dialma accompagnato dalla direttrice dell'Associazione culturale musicale "Moto contrario" Chiara Kihlgren.

L'associaizone, parte integrante del rinnovato centro Dialma Ruggiero, si è costituita nel 2019 ed è nata dalla spinta di un gruppo di musicisti e insegnanti provenienti dal mondo accademico.

"Il nostro intento - ha spiegato la direttrice - l'esigenza di fondare un luogo dove lo studio dello strumento fosse affiancato ad una consapevolezza teorica e tecnica fin dalla prima infanzia, fornendo agli studenti un percorso molto simile a quello che un musicista si trova ad affrontare in ambito universitario qualora decida di proseguire la carriera di musicista. Da qui nasce l'esigenza di uno stretto legame con la massima istituzione musicale cittadina, quale il Conservatorio di musica, con il quale la scuola si interfaccia continuamente, fornendo agli studenti modello anche uno spazio dove iniziare la loro carriera da insegnanti. Aiutiamo anche molti ragazzi che devono preparsi per l'esame di ammissione proprio per il conservatorio. Puntiamo molto a fornire un orientamento che tavolta può mancare. Alcuni dei nostri insegnanti provengono proprio dal conservatorio. Per noi sarebbe davvero importante rafforzare questa collaborazione garantendo spazi ulteriori a tutti gli studenti, andando così a consolidare una convenzione già esistente con il conservatorio Giacomo Puccini".

Il direttore Rovini ha visitato tutte le aree, musicali e non solo, del Dialma e ha spiegato: "Il mio mandato è in scadenza e spero che il mio successore lavori nella continuità portando avanti il concetto di un Conservatorio che sa uscire dalle sue aule. Questa proposta di poter usufruire anche degli spazi di 'Moto Contrario', con cui abbiamo già una buona sinergia, è molto favorevole. Si può fare".