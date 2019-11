La Spezia - Il Natale del borgo autentico di Pitelli offre tantissimi eventi per rendere magica questa ricorrenza per grandi e piccini.



Ecco il calendario:





08/12 Pranzo e Cena presso la PUBBLICA ASSISTENZA



FESTA DEL FRITTO -DALLE ORE 11:00 ALLE ORE 12:30 E DALLE 19:00 ALLE 20:30



08/12



Ore 18.00 presso il Villaggio di Babbo Natale



BENEDIZIONE ALBERO E VILLAGGIO DI BABBO NATALE CON ACCENSIONE LUCI



08/12 Ore 18.30 presso il Circolo ARCI



RINFRESCO OFFERTO AI PITELLESI DAL CIRCOLO ARCI



14/12 dalle 9.00 alle 13.00 presso il Villaggio di Babbo Natale



PRESENTAZIONE CALENDARIO PITELLESE 2020 E TESSERAMENTO PROLOCO 2020



14/12 dalle 8.00 alle 13.00 presso la PUBBLICA ASSISTENZA



Corso BLSD “DUE MANI X UN CUORE” con rilascio attestato riconosciuta dalla Regione Liguria. (per informazioni telefonare al 3334061167)



14/12 dalle 16.00 alle 19.00 presso Atelier Via al Mare 51



Inaugurazione RICICLOBOT & FRIENDS – Mostra dell’ingegno pitellese. La mostra sarà visitabile i giorni 14 – 15 - 21 – 22 – 28 e 29 dicembre dalle ore 16.00 alle 19.00



15/12 Ore 15.30 presso la Sede PROLOCO



Tombolata di Natale in collaborazione con CENTRO ANZIANI PITELLI e ANPI PITELLI



15/12 Ore 21.00 presso la Chiesa PARROCHIALE



Benedizione e inaugurazione presepe. Seguirà concerto gratuito “IN NATALI DOMINI” voce e organo del gruppo ESAENSEMBLE diretto dal Maestro Sergio Chierici. (Offerto da OPERA PIA Pitelli)



20/12 Ore 10.00 presso l' ANTICO ORATORIO



In Collaborazione con la Scuola Elementare “Genova” Recita dei bambini della scuola elementare di Pitelli



21/12 dalle 8.00 alle 12.00 presso la Pubblica Assistenza



Analisi gratuite (Colesterolo – Glicemia – Pressione – Ossigenazione) GRATUITO



21/12 dalle 16.00 alle 18.00 presso la Pubblica Assistenza



Intrattenimento magico adatto a grandi e piccini. Animatrice per bambini con palloncini modellabili e Baby Dance finale- INGRESSO GRATUITO



21/12 Ore 21.00 presso la PUBBLICA ASSISTENZA



Cena soci presso il circolo ASD e Soci Pubblica Assistenza Pitelli con KARAOKE



23/12 dalle 17.00 alle 19.00 In giro per il Paese



Babbo Natale saluta tutti i Bambini di Pitelli offrendo dolci e caramelle



24/12 Ore 24.00 presso l'a ANTICO ORATORIO



Al termine della Santa Messa di mezzanotte ci sarà cioccolata calda e panettone nell’Antico Oratorio, offerta dai giovani del “GRUPPO ORATORIO”



28/12 dalle 9.00 alle 13.00 presso il Villaggio di Babbo Natale



Tesseramento PROLOCO e vendita Calendario Pitellese 2020



04/01 dalle 15.30 presso la sede PRO LOCO



Grande tombolata della BEFANA



05/01 dalle 15.30 presso l'Antico Oratorio



Tutti I bimbi sono invitati per passare un pomeriggio a giocare e divertirsi assieme in attesa della Befana che consegnerà calze e dolciumi a tutti i bambini presenti. (Organizzato da Coop la Pitellese e Opera Pia)



DURANTE IL PERIODO NATALIZIO SI SVOLGERA’ LA GARA DEL PRESEPE PIU’ CARATTERISTICO.

IL PRESEPE PUO’ ESSERE REALIZZATO IN CASA O ALL’ESTERNO. PER ISCRIVERSI TELEFONARE ENTRO IL 20/12/19 AI NUMERI :

3313905463 (Francesco) o 3496129555 (Giulia)

I PRESEPI SARANNO VALUTATI E FOTOGRAFATI DAI RAGAZZI DELLA PARROCCHIA CHE PROCLAMERANNO IL VINCITORE



Hanno collaborato agli eventi:

ANPIPitelli - Antico Oratorio Pitelli - ARCIPitelli - Centro Anziani Pitelli - Circolo ASD Polisportiva Pitelli - Coop La Pitellese - Mutuo Soccorso Pitelli - Opera Pia Pitelli - Parrocchia San Bartolomeo - Pro Loco Pitelli - Pubblica Assistenza Pitelli – Scuola Elementare Pitelli