Pitelli Noir, tocca a Corrado Pelagotti

La Spezia - Venerdì 26 luglio alle 21 presso la sede della Proloco di Pitelli ultimo incontro dell'evento Pitelli Noir, rassegna di scrittori spezzini nell'ambito del giallo, noir, poliziesco giunta alla terza edizione, sarà presentato il libro "Tempo da lupi" (editore Fanucci) dello scrittore emergente spezzino Corrado Pelagotti, alla presenza dell'autore, introdotto da Marco della Croce. Su una campagna senese insolitamente cupa e tenebrosa, lontanissima dalle immagini iconiche e perfetteda cartolina, scende una pioggia torrenziale. È un tempo da lupi, adatto ai predatori, quello in cui, nel piccolo comune di Pontebosio, si incrociano i destini di tre individui: un assassino che si muove nell’oscurità con il preciso scopo di uccidere, un rappresentante di commercio in trasferta per una convention aziendale e unozelante agente di polizia sulle tracce di una donna scomparsa nel nulla, forse vittima dello spietato “killer del foulard di seta”. Il timore è che il delitto nella contrada senese della Giraffa e un tentato omicidio nel borgovicino di Montalcino, abbiano gettato un’insolita ombra di terrore sulla tranquilla provincia toscana. Questi tre individui, tra loro lontanissimi, si ritrovano uniti sotto un diluvio di acqua, tra imprevisti ed equivoci inimmaginabili che li risucchieranno in un ingarbugliato groviglio difficile da districare fino a una resa dei conti finale sorprendente e inattesa. Un vero suspence, un Thriller in piena regola.