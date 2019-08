Pitei 'n cantina, c'è la navetta per evitare di rimanere imbottigliati

La Spezia - Volete respirare l'atmosfera da osteria? Pitei 'n cantina è la manifestazione che fa per voi: Pitelli apre le sue osterie, riempie i boccali e propone tante specialità a chilometro zero. Tutto in un'atmosfera che richiama gli anni Cinquanta. In occasione di Pitei'n Cantina gli ospiti sono coinvolti in una vera e propria rappresentazione corale che li fa sentire parte integrante di una “memoria”. Si aprono al pubblico le cantine dei nonni e si allestiscono le vecchie osterie, rievocando l'indimenticabile e spensierata atmosfera degli anni Cinquanta, periodo di rinascita per i Pitellesi reduci dal conflitto.

Musica, balli, abiti a tema, mostre, allestimenti, il tutto curato nei minimi dettagli dagli abitanti, attivi e creativi, di Pitelli. Pitei'n cantina è una Eco Festa certificata: si utilizzano soltanto stoviglie compostabili, mettendo al bando l'utilizzo della plastica. Un servizio navetta permette il facile raggiungimento del borgo durante il periodo della manifestazione.



LE STRADE CHE ARRIVANO AL BORGO SONO TUTTE CHIUSE DALLE ORE 18.00 QUINDI NON VI AVVENTURATE IN MACCHINA MA PRENDETE LA NAVETTA