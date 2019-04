Pischedda in Danimarca, premiato l'Andersen Festival

Hans Christian Andersen Award alla kermesse di Sestri Levante: la cerimonia a Odense nel giorno dell'anniversario del compleanno del favolista. Ci sarà anche Artificio23.

La Spezia - La Hans Christian Andersen Committe premierà domani, 2 aprile, il Premio&Festival Andersen di Sestri Levante. Il Comitato danese conferisce da più di venti anni il prestigioso riconoscimento a persone ed eventi di tutto il mondo che, con le loro iniziative di alto livello, si legano allo scrittore e celebrano lo spirito delle sue opere. La cerimonia si svolgerà nella città natale di H.C. Andersen, Odense, alla presenza del Ministro della Cultura danese Mette Bock, dell’Ambasciatore italiano in Danimarca Luigi Ferrari e delle autorità locali. Il Premio&Festival Andersen di Sestri sarà rappresentato da Valentina Ghio, sindaco di Sestri Levante e lo spezzino Leonardo Pischedda, Direttore Artistico della manifestazione, che riceveranno il riconoscimento.



Il comitato Andersen ha motivato la premiazione di Sestri «per la decennale opera di promozione dedicata al mondo della fiaba inedita e per gli eccezionali spettacoli del Festival dedicati ad Hans Christian Andersen». “Sono particolarmente felice del riconoscimento conferito al Premio&Festival Andersen, una manifestazione che apprezziamo moltissimo e alla quale siamo onorati di poter partecipare nuovamente quest’anno.” afferma Annalisa Ferraresi Marketing Manager, VisitDenmark, Italy & France. La partecipazione di VisitDenmark a Sestri è parte di un ampio progetto promosso dalla Fondazione HCA e volto a stimolare la conoscenza dell’autore e dei luoghi dove Andersen è nato, ha vissuto e che hanno ispirato i suoi racconti.



Dal 1996 l’istituzione danese Hans Christian Andersen Committee premia persone ed eventi in tutto il mondo che si distinguono per la grande qualità del lavoro che portano avanti, su ambiti diversi, collegato al celebre favolista danese. Nel corso degli anni sono stati premiati 68 tra persone e associazioni provenienti da 17 diversi Paesi. Quest’anno tocca dunque ad Artificio23, la società spezzina che da oltre vent'anni si occupa dell'Andersen Festival. Dal 1998 Andersen Festival celebra la figura dello scrittore danese e il racconto in ogni sua declinazione attraverso spettacoli di teatro e circo contemporaneo, incontri e concerti sul palco galleggiante della Baia del Silenzio. Nelle sue 22 edizioni, il Festival è arrivato ad accogliere oltre un milione di spettatori, coinvolti da 4 giorni di intensa programmazione. Nel 2017 la stessa Hans Christian Andersen Parade di Odense è stata ospite della manifestazione, affollando le strade della Città dei celebri personaggi protagonisti delle favole di Andersen. E’ inoltre in progetto un gemellaggio e un percorso futuro di lavoro in comune con Il Festival H. C. Andersen che dal 2013 si svolge nella città di Odense, e che coinvolge circa 500 mila persone ogni edizione.