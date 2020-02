Pinocchio, Hammamet, Judy e gli altri nella settimana cinematografica

La Spezia - Siamo pronti per una nuova settimana di proiezioni cinematografiche al cinema "Il Nuovo" della Spezia ed "Astoria" di Lerici. Ecco nell'ordine i programmi, le date e le trame dei film.



CINEMA IL NUOVO LA SPEZIA

MERCOLEDI 5 FEBBRAIO

15 PINOCCHIO

17.15 HAMMAMET

19.30 IL DOTTOR STRANAMORE (I Capolavori Restaurati)

21.15 PROMARE (Anime al Cinema)



GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO

16.30-21.30 PARASITE ( Candidato a 6 Premi Oscar)

19 GISELLE ( In Diretta dall’Opera de Paris)



VENERDÌ 7 FEBBRAIO

16-18.30-21 PARASITE (Candidato a 6 Premi Oscar)



SABATO 8 FEBBRAIO

15 8 ½ (Rassegna del Sabato: 100 Anni con Fellini)

18-21.15 PARASITE (Candidato a 6 Premi Oscar)



DOMENICA 9 FEBBRAIO

15-17.30 PARASITE

20.15 PARASITE (in Lingua Originale con sottotitoli in italiano )



LUNEDÌ 10 FEBBRAIO

15.45 ALL’INSEGUIMENTO DELLA PIETRA VERDE ( Cineforum Università Popolare )

19 IMPRESSIONISTI SEGRETI ( Arte al Cinema)

21 PARASITE ( Speciale Proiezione Premi Oscar)



MARTEDI 11 FEBBRAIO

16-17.45 IMPRESSIONISTI SEGRETI

20 VIDEOGIRO (Serata Cortometraggi)

21.30 PARASITE (Speciale Proiezione Premi Oscar)



MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO

16-17.45-19.30 IMPRESSIONISTI SEGRETI ( Arte al Cinema)

21.15 PARASITE (Speciale Proiezione Premi Oscar)



CINEMA TEATRO ASTORIA LERICI



GIOVEDI 6 FEBRAIO

21 JUDY



VENERDI 7 FEBRAIO

21 JUDY



SABATO 8 FEBBRAIO

15.45 -18-21 JUDY



DOMENICA 9 FEBBRAIO

15.45-18 -21 JUDY



LUNEDI 10 FEBBRAIO

21 IMPRESSIONISTI SEGRETI



MARTEDI 11 FEBBRAIO

21 TEATRO RAGAZZI



MERCOLEDI 12 FEBBRAIO

17-21 IMPRESSIONISTI SEGRETI



Le trame.

PINOCCHIO

Regia di Matteo Garrone. con Federico Ielapi, Roberto Benigni, Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini. -Italia, Gran Bretagna, Francia, , durata 125 minuti. C'è una cura devota nella ricerca delle facce giuste, negli scenari che chiunque abbia letto Pinocchio ha immaginato, nei dettagli dei costumi, del trucco (impressionante il legno con cui è costruito il bambino), degli effetti speciali artigianali, utilizzati con grande parsimonia, ovvero solo quando narrativamente necessari. In questa cura c'è tutto l'amore e la reverenza che Garrone ha verso il testo di Collodi, Gli interpreti son perfetti: Benigni trattenuto e straziante (come già il Nino Manfredi del Pinocchio televisivo di Luigi Comencini), il piccolo Federico Ielapi minuto ma tosto, sempre in equilibrio fra intraprendenza e desiderio di appartenere, disobbedienza e lealtà.



HAMMAMET

Regia di Gianni Amelio. Un film con Pierfrancesco Favino, Livia Rossi, Luca Filippi, - Italia, durata 126 minuti Raccontare gli ultimi sei mesi di Bettino Craxi è l'obiettivo, difficile e molto sensibile per l'Italia, dell'ultimo film di Gianni Amelio dal titolo Hammamet. Sono passati 20 anni dalla sua fine prematura in Tunisia, complesso dire se pochi o molti per cominciare a guardare con il giusto distacco il discusso leader politico socialista. Ma Gianni Amelio con la complicità di un Pierfrancesco Favino reso straordinariamente somigliante



IL DOTTOR STRANAMORE

Cinquantasei anni dalla sua uscita trionfale nei cinema di tutto il mondo, Il Dottor Stranamore di Stanley Kubrick è ancora la satira definitiva sulla guerra e soprattutto sull'orrore ottuso del potere, particolarmente attuale in un momento storico di tensioni politiche come quello che stiamo vivendo.La Cineteca di Bologna lo riporta in sala, in un evento speciale Il film sarà preceduto dal cortometraggio inedito STANLEY KUBRICK RIFLETTE SULLA BOMBA, con preziose testimonianze dello stesso Kubrick e di chi lo conosceva meglio



PROMARE

Un film dal ritmo incalzante prodotto da Studio Trigger e diretto da Hiroyuki Imaishi, due nomi che sono leggende dell’animazione giapponese grazie a serie di culto come Gurren Lagann e Kill La Kill. Con uno stile unico, colorato e strabiliante, Promare si spinge oltre e ridefinisce il cinema d’animazione robotico giapponese.



GISELLE

In diretta dal Teatro Opera di Parigi. Un balletto romantico per eccellenza, Giselle segna il culmine di una nuova estetica. Tutù esili, garza bianca, tulle e tarlatan invadono la scena. Creato alla Royal Academy of Music il 28 giugno 1841, il balletto viaggiò in Russia e scomparve dal repertorio prima del suo ritorno in Francia nel 1910. Scene luminose e terrestri, visioni notturne e spettrali: la danza diventa linguaggio dell'anima e la ballerina per la sua presenza aerea sembra trionfare sulla gravità.



PARASITE (SPECIALE OSCAR 2020) Parasite è certamente tra i film dell'anno. Dopo aver vinto la Palma d'oro a Cannes, aver vinto il Golden Globe come miglior film straniero è candidato a ben sei premi Oscar, diventando il primo film sud coreano ad entrare nell'Academy. Inoltre, dal 13 Febbraio arriverà in sala, inedito in Italia, il primo capolavoro di Bong Joon Ho Memorie di un assassino – MEMORIES OF MURDER, un thriller avvincente con Song Kang-ho, in cui il regista miscela perfettamente, proprio come in Parasite, i registri comico e drammatico



100 ANNI FELLINI

Il 20 gennaio 1920 nasceva Federico Fellini. In occasione di questo importante centenario riporteremo in sala un pacchetto di 5 capolavori felliniani in edizione restaurata. Ecco i titoli:



CINEFORUM

Il folle, l’amante e il poeta son fatti tutti di sogno costituisce una sorta di ideale, secondo capitolo del corso di lettura filmica Non è forse tutto magia? conclusosi lo scorso anno all’Università Popolare della Spezia, imperniato sul sentimento amoroso visto attraverso l’immaginario di grandi firme della settima arte, fra le quali Resnais e Leconte. L’amore puro, ora fanciullesco ora malinconico, torna a far capolino da questo nuovo ciclo e la messa in scena di altri cinque maestri abbandona, una volta di più, le fragili certezze del Reale per sbarcare sui lidi, più seducenti, del Sogno proprio come il titolo (una battuta di Teseo dal Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare) sta a suggerire. Amore come Sogno, dunque, ma soprattutto come Gioco, nell’accezione più ampia del termine: questa è l’idea centrale. Sono trascorsi più di trent’anni eppure il rocambolesco All’inseguimento della pietra verde di Zemeckis - primo appuntamento della rassegna - è capace tutt’ora di sorprendere e divertire, omaggiando (e irridendo al tempo stesso) i classici di Hollywood degli anni ’50 (come La regina d’Africa) e ben sfruttando le inospitali selve del Centro America, sfondo delle peripezie dei personaggi (la fotografia è del veterano Dean Cundey).



IMPRESSIONISTI SEGRETI

In occasione della mostra che sta conquistando Londra approdano sul grande schermo gli artisti che hanno rivoluzionato la storia dell’arte moderna: gli impressionisti la straordinaria storia dell’Impressionismo e del visionario mercante d’arte che per primo sostenne il movimento: Paul Durand-Ruel. Un tour cinematografico in contemporanea mondiale tra le opere del Musée d’Orsay e Musée du Luxembourg di Parigi, della National Gallery di Londra, del Museum of Art di Philadelphia in occasione della mostra che sta conquistando Londra, Inventing Impressionismi



VIDEOGIRO SERATA CORTOMETRAGGI

Lanciato nella primavera del 2019, il contest ha coinvolto alcuni filmmaker che hanno girato 7 cortometraggi in altrettante città/tappe tra Piemonte e Liguria. In occasione del Glocal Day il Cinema Il Nuovo La Spezia presenta i 7 corti I video-ciclisti in gara sono: Alberto e Luca Borgatta con Nowak (girato ad Almese) alla scoperta dell’impresa del fotoreporter polacco Kazimierz Nowak; Loredana Boscarato con L’Infausto giro (girato a Collegno) che ci porta in un tour dove gli ostacoli sono i fantasmi della propria vita; Omar Bovenzi con Titanio (girato a La Spezia) che riassume, in un dialogo tra lo stesso regista e suo padre, le tappe di un percorso lungo più di 35 anni; Riccardo Fedele con Sorridi, tanto è lo stesso (girato a Carmagnola), in cui il giovane Mino dovrà trovare il coraggio di salire per la prima volta su una bicicletta; Giacomo Piumatti con Ysangarda girato nella Baraggia di Candelo, la “savana padana”, in sella ad una bicicletta; Massimiliano Riotti con Valle Vigezzo (girato a Malesco) per un viaggio in compagnia di quattro personaggi che attraverso le due ruote scoprono la Valle e Gabriele Testa con Catene (girato a Saluzzo) in cui la bicicletta è punto di incontro e scontro tra un padre ossessionato dal successo in gara e sua figlia che usa le due ruote per allontanarsi da lui. Ingresso 3,00 Euro.



JUDY Regia di Rupert Goold. Un film con Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock, Rufus Sewell, Michael Gambon. Cast completo Titolo originale: Judy. - Gran Bretagna, durata 118 minuti. Nei panni dell'attrice e cantante troviamo una straordinaria Renée Zellweger che per la critica americana con questa interpretazione torna ad essere seriamente candidata all'Oscar. Dimentichiamoci la tenerona del Diario di Bridget Jones, siamo davanti ad un altro fisico, scolpito, magrissimo e a volte segnato che abbiamo scoperto nella serie What/If. Una Zellweger che risulta perfetta nei panni della Garland. Davvero brava perché nessuno l'avrebbe mai accostata a Judy Garland, ma lei impavida ha saputo trasformarsi in una delle figure più curiose e tragiche di Hollywood, ai tempi (sono finalmente finiti?) in cui quella fabbrica del cinema triturava le attrici con scintillante ferocia.