Piccole storie musicali raccontate dall'Archivio di Stato

La Spezia - Negli anni Quaranta c'era il divieto assoluto della diffusione dei dischi americani: "pena" il sequestro, perchè venivano ritenuti lesivi per il morale degli italiani. Era il ministro Alessandro Pavolini in persona a ordinarlo con un atto amministrativo divulgato in tutto il Regno d'Italia e arrivato dunque anche alla Spezia. Ad oggi è custodito nel preziosissimo Archivio di Stato di Via Galvani a Valdellora.

Lo scritto, assieme ad altre primizie, sarà in mostra per ben sette giorni in occasione della Festa della musica, iniziativa nazionale promossa dal Ministero dei Beni culturali.

L'Archivio di Stato della Spezia sarà l'unico, in tutta la Liguria, ad aderire all'iniziativa per la quale ha creato l'esposizione “Piccole storie musicali all’Archivio di Stato di La Spezia”, che sarà allestito al piano terra dell'edificio di Via Galvani, ancora in attesa del suo trasferimento in Via Roma.

Saranno proposti dieci filoni tematici e i visitatori potranno avere uno sguardo d’insieme sulla musica quale spazio di fermento politico e culturale, di condivisione, di intrattenimento, di scambio, di composizione, di partecipazione, di universalità e di ispirazione della società.

Scopo della mostra è anche quello di sensibilizzare la collettività alla conoscenza della documentazione d’archivio e portarla a scoprire che lo studio delle fonti accresce la consapevolezza del territorio in cui si vive.

I documenti scelti provengono dai fondi della Prefettura della Spezia, dalla Camera di commercio Riviere di Liguria e dalla biblioteca dell’Istituto. Si tratta di documentazione risalente al periodo tra fine Ottocento e metà del Novecento, in particolare circolari, comunicazioni, inviti, manifesti, partiture, inni e locandine relativi alla città spezzina. La mostra si terrà il 20 e il 21 giugno per poi riaprire i battenti dal 24 al 28 giugno. Il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8 alle 14, il martedì e il giovedì orario continuato dalle 8 alle 17.

"L'Archivio di Stato - ha spiegato ai taccuini di Città della Spezia Ettore Bertocci direttore dell'Archivio di Stato della Spezia - ha una duplice natura. Non è una casualità il ritrovamento di questi documenti che vengono versati dallo Stato e dagli Enti, in primo luogo la Prefettura. Il nostro compito è conservare tutti i carteggi e permettere ai cittadini di poterli consultare. In tutti questi atti emergono anche delle chicche se pensiamo alla locandina del 1928 (nella foto, ndr) compare il nome di Pietro Mascagni passato alla storia e Giuseppe Podestà un suo contemporaneo. L'aspetto curioso è che in locandina vengono messi alla pari, con i caratteri della stessa dimensione. E' evidente che per l'epoca erano allo stesso livello di importanza".