Piccole donne, Ligabue, Marriage story: tutti al cinema

La Spezia - Le programmazioni dei cinema Il Nuovo (La Spezia), Astoria (Lerici) e Garibaldi (Carrara)



CINEMA IL NUOVO LA SPEZIA



MARTEDÌ 3 MARZO

15.30-18.00 PICCOLE DONNE

20.30 MARIANNE $ LEONARD PAROLE D’AMORE



MERCOLEDÌ 4 MARZO

15.30-18.00 PICCOLE DONNE

20.30 MARIANNE $ LEONARD PAROLE D’AMORE



GIOVEDÌ 5 MARZO

15.30 -18.00-21.00 VOLEVO NASCONDERMI



VENERDÌ 6 MARZO

15.30 -18.00-21.00 VOLEVO NASCONDERMI



SABATO 7 MARZO

15.00 LO SCEICCO BIANCO ( Rassegna del Sabato : 100 Anni con Fellini)

16.30-19.00-21.15 VOLEVO NASCONDERMI



DOMENICA 8 MARZO

14.30-16.45-19.00-21.15 VOLEVO NASCONDERMI



LUNEDÌ 9 MARZO

15.45 UNA MERAVIGLIOSA DOMENICA ( Cineforum Università Popolare )

19.00 STORIA DI UN MATRIMONIO ( In Lingua originale con sottotitoli)

21.15 VOLEVO NASCONDERMI



MARTEDÌ 10 MARZO

15.30- STORIA DI UN MATRIMONIO ( In Lingua originale con sottotitoli)

18.00-21.00 VOLEVO NASCONDERMI



MERCOLEDÌ 11 MARZO

14.45 STORIA DI UN MATRIMONIO ( In Lingua originale con sottotitoli)

17.00-21.15 VOLEVO NASCONDERMI

19.00 FABRIZIO DE ANDRE’ E PFM CONCERTO RITROVATO ( A Grande Richiesta)



CINEMA TEATRO ASTORIA LERICI



MARTEDÌ 3 MARZO

RIPOSO



MERCOLEDÌ 4 MARZO

RIPOSO



GIOVEDÌ 5 MARZO

21.00 IL RICHIAMO DELLA FORESTA



VENERDÌ 6 MARZO

21.00 IL RICHIAMO DELLA FORESTA



SABATO 7 MARZO

ORE 16.30-18.15-21.00 IL RICHIAMO DELLA FORESTA



DOMENICA 8 MARZO

ORE 16.30-18.15-21.00 IL RICHIAMO DELLA FORESTA



LUNEDÌ 9 MARZO

ORE 21.00 IL RICHIAMO DELLA FORESTA



MARTEDÌ 10 MARZO

RIPOSO



MERCOLEDÌ 11 MARZO

17.00-21.00 FABRIZIO DE ANDRE’ E PFM CONCERTO RITROVATO ( A Grande Richiesta)





CINEMA TEATRO GARIBALDI CARRARA



MARTEDÌ 3 MARZO

21.00 MARIANNE $ LEONARD PAROLE D’AMORE



MERCOLEDÌ 4 MARZO

21.00 MARIANNE $ LEONARD PAROLE D’AMORE



GIOVEDÌ 5 MARZO

21.00 STORIA DI UN MATRIMONIO ( In Lingua orginale con sottotitoli)



VENERDÌ 6 MARZO

21.00 STORIA DI UN MATRIMONIO ( In Lingua originale con sottotitoli)



SABATO 7 MARZO

21.00 DITEGLI SEMPRE DI SI ( Stagione Teatrale 2020)



DOMENICA 8 MARZO

21.00 DITEGLI SEMPRE DI SI ( Stagione Teatrale 2020)



LUNEDÌ 9 MARZO

17.00-21.00 THE BRA IL REGGIPETTO (Rassegna: Baluardo d’Inverno)



MARTEDÌ 10 MARZO

18.00-21.00 VOLEVO NASCONDERMI



MERCOLEDÌ 11 MARZO

18.00-21.00 FABRIZIO DE ANDRE’ E PFM E IL CONCERTO RITROVATO





SINOSSI



PICCOLE DONNE (doppia versione In Italiano e in lingua originale con sott. In italiano) Regia di Greta Gerwig. con Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Timothée Chalamet. Titolo originale: Little Women. USA, durata 135 minuti La sagoma di Jo, di spalle, che guarda oltre un vetro, come una madre guarderebbe un neonato in un nido. Qualcosa nascerà, oltre quel vetro: il suo romanzo, "Piccole Donne". Quelle di Greta Gerwig partono da qui. Il famoso "Natale non sarà Natale senza regali" arriverà dopo, in uno dei tanti flashback, perché è così che la regista americana ha scelto di strutturare il racconto: mescolando i romanzi della serie e combinandoli con momenti della biografia di Louisa May Alcott, ma anche della propria, perché questi momenti riguardano l'essere autrice e donna, ieri e oggi, in un mondo di uomini.



MARIANNE & LEONARD PAROLE D’AMORE L'ultimo film dell'acclamato regista di documentari Nick Broomfield racconta la bella ma anche tragica storia d'amore tra Leonard Cohen e la sua musa norvegese Marianne Ihlen. Il suo amore iniziò nel 1960 nell'idilliaca isola greca di Hydra e non fu solo l'ispirazione di "So Long Marianne" e "Bird on the Wire", ma influenzò per tutta la vita la musica immortale di Cohen. Con molte registrazioni inedite, il film segue la loro relazione dai loro inizi su Hydra, fino allo sviluppo del loro amore e al successo di Leonard.



100 ANNI FELLINI : Il 20 gennaio 1920 nasceva Federico Fellini. In occasione di questo importante centenario riporteremo in sala un pacchetto di 5 capolavori felliniani in edizione restaurata. Ultimo apuntamento con LO SCEICCO BIANCO



VOLEVO NASCONDERMI Regia di Giorgio Diritti. Un film con Elio Germano, Italia, durata 120 minuti Toni, figlio di una emigrante italiana, respinto in Italia dalla Svizzera dove ha trascorso un'infanzia e un'adolescenza difficili, vive per anni in una capanna sul fiume senza mai cedere alla solitudine, al freddo e alla fame. L'incontro con lo Scultore Renato Marino Mazzacurati è l'occasione per riavvicinarsi alla pittura, è l'inizio di un riscatto in cui sente che l'arte è l'unico tramite per costruire la sua identità, la vera possibilità di farsi riconoscere e amare dal mondo. . Quella di Ligabue è una "favola" in cui emerge la ricchezza della diversità. Ogni persona ha una preziosa specificità, che al di là delle apparenze può rivelarsi un dono per l'intera collettività.



UNA MERAVIGLIOSA DOMENICA Akira Kurosawa dedica al suo Giappone, prostrato dal secondo conflitto mondiale, una pellicola densa di speranza. L’infausto girovagare di due fidanzati, Yuzo e Masako, umiliati e senza un soldo, approda, dopo lo sconforto, a ondate di romantica, fantasiosa gioia che culminano in due sequenze di notevole intensità, passate alla storia del cinema: la progettazione di un negozietto fatta su cumuli di macerie, l’esortazione a sognare gridata da Masako, rivolgendo lo sguardo in macchina. Un capolavoro da riscoprire.



STORIA DI UN MATRIMONIO Baumbach dirige con raffinatezza, cura geometrica e stile pungente la sua opera più matura, ambiziosa e malinconica, mettendosi a nudo e sfidando le convenzioni. Per merito di una sceneggiatura equilibrata, ben scritta, solida e ricca di sequenze e dialoghi efficaci, incalzanti, sinceri, la pellicola indaga nelle psicologie e nelle dinamiche di un amore al capolinea, di un divorzio che tira fuori il peggio da un uomo e una donna. E lo fa con una naturalezza impressionante , che sembra richiamare alcuni momenti della filmografia di Ingmar Bergman. magnifici interpreti, due convincenti e credibili Adam Driver e Scarlett Johansson E IL PREMIO Oscar Laura Dern Un film intimo ed intimistico, che fa trovare ai suoi protagonisti, nell’imprevedibilità del quotidiano, il richiamo alla vita…



FABRIZIO DE ANDRE’ E PFM IL CONCERTO RITROVATO Sold out, per “Fabrizio De Andrè e Pfm:: Il concerto ritrovato”, 79. Emozione a fior di pelle , e teste e gambe che per oltre un’ora si muovono a ritmo delle canzoni più celebri, dalla Canzone di Marinella a Rimini, da Bocca di Rosa ad Avventura a Durango. Durante le varie proiezioni un pubblico eterogeneo si è avvicendato davanti allo schermo, giovani e meno giovani, uomini e donne, coppie, single e famiglie, fan da sempre e neofiti della cultura deandreiana.Visto il grande successo il film tornerà l’11 marzo con una replica straordinaria.



IL RICHIAMO DELLA FORESTA Adattamento al romanzo di Jack London. Il film regala emozioni dall’ inizio alla fine. Consigliato a tutti. Molto bella la fotografia, belli e realistici gli effetti speciali. Harrison Ford è un amico fidato. Azione, avventura e fiducia valori da riscoprire. Buona visione



DITEGLI SEMPRE DI SI (STAGIONE TEATRALE 2020) di Eduardo De Filippo. In scena la compagnia Elledieffe – fondata da Luca De Filippo – diretta da Roberto Andò. Scritta nel 1927 - uno dei primi testi scritti di Eduardo - è un’opera vivace sul tema della pazzia, ricca di echi pirandelliani. Dopo un anno di reclusione in manicomio, Michele Murri torna finalmente a casa, ma dietro un’apparente normalità, la sua malattia riemerge negli eccessi di ragionevolezza. Dall’incontro con amici e conoscenti sorgono intricati malintesi che rendono impossibile distinguere quale sia la realtà e chi sia il vero pazzo.



THE BRA IL REGGIPETTO ( RASSEGNA BALUARDO D’INVERNO) Regia di Veit Helmercon Predrag 'Miki' Manojlovic, Denis Lavant, Paz Vega. Titolo originale: The Bra. - Germania, Azerbaidzhan, durata 90 minuti. Un tempo quella di The Bra - Il reggipetto si sarebbe definita "poesia per immagini", riconoscendo nel cinema un'implicita dimensione prosaica che si esprime principalmente attraverso la parola. Oggi la si chiama "poetic comedy" ma la sostanza non cambia: The Bra rinuncia ai dialoghi - ma non ai suoni d'ambiente, alle urla e alle risate dei personaggi - per creare un'atmosfera illusoria, fuori dalla realtà e dal tempo, che interpreta visivamente situazioni e sentimenti della vita quotidiana. Gli schemi ritmici e stilistici della scrittura sono replicati dall'uso formale del montaggio, che crea effetti di contrappunto e rima fra le scene, e dalla musica, che trasmette stati d'animo ed emozioni, oltre a dettare il tono del racconto.