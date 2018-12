Piazza Verdi si illumina a festa con raggi laser danzanti

Uno show che fonde tecnologia e suggestione. Brogi: "Sarà un evento unico nel suo genere, che promette di catturare gli sguardi di adulti e bambini".

La Spezia - Piazza Verdi si prepara ad essere lo scenario di un evento unico nel suo genere, capace di fondere musica, effetti speciali e raggi laser. Sabato 8 dicembre (ore 18) si svolgerà il Xmas Musical Laser Show, spettacolo di laser sincronizzato con musiche a tema, che illumineranno a festa una delle aree predilette da spezzini e turisti per lo “struscio” natalizio. “La tradizione del Natale, con le sue musiche e la sua atmosfera, si fonderà quindi con il fascino della tecnologia – dichiara l’Assessore alle Attività Produttive Lorenzo Brogi - dando vita ad uno show di grande impatto visivo che si ripeterà ogni 40 minuti. Sarà un evento unico nel suo genere, che promette di catturare gli sguardi di adulti e bambini. Ma le sorprese continueranno in Piazza Verdi anche nei prossimi fine settimana, con esibizioni e intrattenimenti per tutti i gusti”.



Il Xmas Musical Laser Show, a cura di EOS Special FX, è stato realizzato grazie al contributo di UBI Banca. “La Spezia è storicamente per il nostro Gruppo, e in particolare per la Direzione Territoriale Liguria, un centro di attività commerciale fondamentale sul territorio ligure", sottolinea Marco Franco Nava, Responsabile della Macro Area Territoriale Nord Ovest di UBI Banca. "La nostra Banca, per vocazione vicina ai territori in cui opera, sostiene e promuove le iniziative artistiche e culturali che favoriscono momenti di condivisione per la comunità locale valorizzando i patrimoni di questi luoghi. Pertanto, in occasione delle festività, UBI Banca conferma il proprio sostegno alle numerose iniziative organizzate dal Comune della Spezia, donando ai cittadini uno spettacolo innovativo di luci, laser e musica, per rendere ancora più suggestivo il Natale 2018."