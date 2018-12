Piazza Verdi diventa una pista da ballo con Dj Angelo e gli altri artisti della notte di Capodanno

La Spezia - E' ormai giunto il momento della grande festa che questa sera vedrà sul palco di Piazza Verdi Dj Angelo, King Joshua i BeatGarden and HIP – Hop e Loredana D’Anghera per festeggiare la fine del 2018 e l'inizio del 2019.



Alle 23 apriranno le danze i Beat Garden Session (Coma - Sax - Horus - Riot). Alle 23.45 tributo musical letterario del Premio Lunezia con la cantante Loredana D’Anghera che interpreterà un brano di Lucio Dalla.

E dopo il brindisi della mezzanotte, quando il palco sarà affollato di artisti e rappresentanti delle istituzioni, sarà il momento dello show di Dj Angelo di Radio Deejay. All’1.30 infine scoccherà l'ora del Dj set di King Joshua per continuare a ballare e divertirsi fino alle 3.



DJ Angelo

Per oltre 10 anni fa ballare migliaia di giovani milanesi tutti i Venerdì all’ Alcatraz, contribuendo alla creazione di una delle serate più coinvolgenti della capitale della moda. La sua scaletta musicale basata su animazione al microfono e divertimento spazia dagli anni Ottanta in poi.

Comincia la sua attività presso i banchi dell’Istituto Tecnico Martino Bassi di Seregno ma, subito dopo, si accorge che di Ragioneria non ne capisce niente. Dalla “maturità” alla Radio il passo è breve e Radio Capital è la sua prima casa dove lavora come tecnico audio ma, come spesso accade in queste situazioni, la sua vera indole comincia a farsi strada e si guadagna qualche “comparsata” in alcuni programmi. Nel 1991 arriva a Radio Deejay e partecipa in qualità di mix jockey al programma DISCO DOC 70 condotto da Fiorello nei panni di “Trancio Mix”. Da grande appassionato di musica anni 70/80, lavora a Radio Capital dove dal 1995 conduce Due Meno Dieci . Dal 1997 il passaggio definitivo a Radio Deejay dove presenta Ciao Belli con Roberto Ferrari e la partecipazione di Albertino, Nicola Savino, Nicola Vitello, Francesco Liguori e Richy Paterno’. Nel 2001 è autore della serie televisiva “Ciao Belli” (Italia Uno),nel 2002 partecipa in qualità di inviato al programma pomeridiano What’s up (Italia Uno), nel 2003 partecipa con Nicola Savino a Quelli che il calcio (Rai Due) nel 2004 e’ autore e attore con Nicola Savino a SFORMAT (Rai Due) nel 2005 è autore con Albertino del libro del Marco Ranzani di Cantu’. Nel 2005 partecipa come inviato insieme a Nicola Savino a “Quelli che il calcio” (Rai Due) a Settembre 2006 nasce il programma Sciambola! condotto da Albertino, Dj Angelo e Roberto Ferrari. Nel settembre 2009 co-conduttore a Colorado Cafè, condotto da Nicola Savino e Rossella Brescia su Italia Uno. Nel gennaio 2010 partecipa a Matricole & Meteore, condotto da Nicola Savino e Juliana Moreira su Italia Uno. Nella primavera 2010 è co-conduttore con Paola Perego a Lo show dei record nel 2011 partecipa a Colorado come co-conduttore nelle vesti di “Mimmo Quaquaraquà, L’orso abbracciatutti e Deficientor”. Nel 2012 conduce Colorado – ‘Sto classico su Italia 1 dal 2013 ad oggi è ospite fisso a Quelli Che Il Calcio Attualmente conduce con Roberto Ferrari Ciao Belli su Radio Deejay e Microoonde su Deejay TV.



King Joshua

Musicalmente spazia dall’House classica alla Tech House proponendo anche grandi classici rivisitati e corretti con il suo inconfondibile touch. E’ facile ascoltare i suoi DJ set tra Cocoricò di Riccione, Hollywood di Milano, Baia Imperiale, Sankeys (Ibiza), Beach (Forte dei Marmi).



BeatGarden and HIP – Hop

Un evento già realizzato due estati fa in 3 appuntamenti nato dalla regia di Kunique & NK Studio con lo scopo di coinvolgere i più giovani appassionati di musica della nostra provincia.

Hip Hop & Reggetone Hip Hop & Reggetone sono uno dei generi musicali di riferimento in questi anni sul target 16 – 23 anni, un pubblico che identifica nei rapper le nuove POPSTAR, che in rima riescono e raccontare le emozioni e i sentimenti delle nuove generazioni. Su questa nuova “Febbre del Sabato sera”, abbiamo pensato di confezionare un showcase che coinvolga e solleciti le crew Spezzine che animano e vivono il genere. Una selezione di artisti che lavora presso lo studio della Dialma Ruggero verrà coinvolta per presentare una propria canzone originale, un eventuale balletto o show, DJ set, 5 min per far vedere cosa forgia la nostra città. Un eventuale pre selezione potrebbe essere facilmente gestita tramite una selezione web su Soundcloud e Facebook postando video o post che aiuteranno a generare una comunicazione social avvolgente.