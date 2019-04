Piazza Cavour teatro della Festa di Primavera

La Spezia - Grandi e piccoli chiamati a raccolta per la Festa di Primavera organizzata dall'Associazione Prospezia per domenica 28 aprile in piazza Cavour dalle 10 del mattino in poi. L'organizzazione è in compartecipazione col Mac della pizza. Assicurata la presenza e la collaborazione di altre varie associazioni e gruppi di volontariato fra cui il villaggio dei giochi di una volta di Giancarlo Guani, associazione La Coccinella, Joy’n’ Joy animazione per bambini. Prevista l'esibizione dei giovani della comunità dominicana, il laboratorio di piccolo artigianato di Barbara Battistini, la mostra e la dimostrazione di apicoltura, la mostra d’auto Citroen Diane e bus d’epoca, la mostra quadri a cura dell’UCAI, i banchi gastronomici e di beneficenza e il gran finale con il ballo liscio in serata.